«Монако» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 13 января 2024 года
13 января «Монако» в 18-м туре лиги 1 примет «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Луи II», арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России чемпионат Франции не показывают.
По мнению аналитиков, у «Монако» шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу монегасков можно с коэффициентом 1.75, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с большей котировкой 4.50 (21%), ничья идет за 4.15 (23%).
«Реймс» не проиграл в семи из девяти выездов в Монако. Если верите, что красно-белые снова наберут очки, выбирайте опцию Х2 за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30.
Поставить на обмен голами можно за 1.63, обратный рынок идет за 2.30.
Наиболее вероятные исходы матча, по версии аналитиков, ничья 1:1 или победа монегасков со счетом 2:1 за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Реймс»
Александр Головин и партнеры выдали девятиматчевую серию без ничьих — у них шесть побед и три поражения. Также монегаски забили минимум два мяча в 13 из 17 прошлых туров лиги 1. При этом в шести из восьми недавних домашних встреч «Монако» отличилась только одна из команд. А еще коллектив Ади Хюттера пропустил больше всех в первой семерке (22) и является вторым по голам (33) среди всех соперников.
«Реймс» тоже регулярно оформляет взятия ворот — проделал это в 16 из 18 матчей лиги 1. Хотя разборки с участием парней Вилла Стилла редко получаются фееричными — в восьми из девяти недавних поединков забито не более трех мячей. Красно-белые проиграли в трех выездах чемпионата подряд — в каждом они пропустили минимум дважды.
Обе команды часто огорчают оппонентов и получают в свои ворота, поэтому очная встреча обещает несколько результативных ударов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5