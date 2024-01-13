13 января «Монако» в 18-м туре лиги 1 примет «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Луи II», арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России чемпионат Франции не показывают.

По мнению аналитиков, у «Монако» шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу монегасков можно с коэффициентом 1.75, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с большей котировкой 4.50 (21%), ничья идет за 4.15 (23%).

«Реймс» не проиграл в семи из девяти выездов в Монако. Если верите, что красно-белые снова наберут очки, выбирайте опцию Х2 за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30.

Поставить на обмен голами можно за 1.63, обратный рынок идет за 2.30.

Наиболее вероятные исходы матча, по версии аналитиков, ничья 1:1 или победа монегасков со счетом 2:1 за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Реймс»

Александр Головин и партнеры выдали девятиматчевую серию без ничьих — у них шесть побед и три поражения. Также монегаски забили минимум два мяча в 13 из 17 прошлых туров лиги 1. При этом в шести из восьми недавних домашних встреч «Монако» отличилась только одна из команд. А еще коллектив Ади Хюттера пропустил больше всех в первой семерке (22) и является вторым по голам (33) среди всех соперников.

«Реймс» тоже регулярно оформляет взятия ворот — проделал это в 16 из 18 матчей лиги 1. Хотя разборки с участием парней Вилла Стилла редко получаются фееричными — в восьми из девяти недавних поединков забито не более трех мячей. Красно-белые проиграли в трех выездах чемпионата подряд — в каждом они пропустили минимум дважды.

Обе команды часто огорчают оппонентов и получают в свои ворота, поэтому очная встреча обещает несколько результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.