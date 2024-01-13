Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Монако» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 13 января 2024 года

Прогноз на матч лиги 1 «Монако» — «Реймс» 13 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Такуми Минамино и Александр Головин («Монако»).
Фото Global Look Press

13 января «Монако» в 18-м туре лиги 1 примет «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Луи II», арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России чемпионат Франции не показывают.

Франция. Лига 1. 18-й тур
13 янв, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Реймс

По мнению аналитиков, у «Монако» шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу монегасков можно с коэффициентом 1.75, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с большей котировкой 4.50 (21%), ничья идет за 4.15 (23%).

«Реймс» не проиграл в семи из девяти выездов в Монако. Если верите, что красно-белые снова наберут очки, выбирайте опцию Х2 за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30.

Поставить на обмен голами можно за 1.63, обратный рынок идет за 2.30.

Наиболее вероятные исходы матча, по версии аналитиков, ничья 1:1 или победа монегасков со счетом 2:1 за 8.50.

Пауло Дибала (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» потеряла Моуринью на игру «Миланом». Его отсутствие — трагедия для столичного клуба?

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Реймс»

Александр Головин и партнеры выдали девятиматчевую серию без ничьих — у них шесть побед и три поражения. Также монегаски забили минимум два мяча в 13 из 17 прошлых туров лиги 1. При этом в шести из восьми недавних домашних встреч «Монако» отличилась только одна из команд. А еще коллектив Ади Хюттера пропустил больше всех в первой семерке (22) и является вторым по голам (33) среди всех соперников.

«Реймс» тоже регулярно оформляет взятия ворот — проделал это в 16 из 18 матчей лиги 1. Хотя разборки с участием парней Вилла Стилла редко получаются фееричными — в восьми из девяти недавних поединков забито не более трех мячей. Красно-белые проиграли в трех выездах чемпионата подряд — в каждом они пропустили минимум дважды.

Обе команды часто огорчают оппонентов и получают в свои ворота, поэтому очная встреча обещает несколько результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Реймс
0
Читайте также
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Жителям Западной Украины предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Популярное видео
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 13 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости