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«Милан» — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» 28 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

28 ноября в одном из главных матчей игрового дня в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Иштван Ковач из Румынии — главный судья матча.

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Милана» больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.11, что примерно 43% вероятности исхода. Если верите в успех «Боруссии», оформите П2 за 3.46 (29%). Ничья идет за 3.56 (28%).

Если дортмундцы снова не проиграют россонери, сработает ставка за 1.77.

«Боруссия» в этом розыгрыше ЛЧ не дарит яркие матчи — все четыре предыдущих были «низовыми». Поэтому стоит присмотреться к варианту ТМ 2.5 за 1.96. При этом ТБ 2.5 оценен в 1.83.

Только в трех из 10 предыдущих встреч «Милана» во всех турнирах случился обмен голами. Условие «обе забьют» оценено в 1.72, «обе забьют — нет» — в 2.14.

В составе хозяев эксперты ждут гола от Оливье Жиру (2.60), а у гостей — от Николаса Фюллькруга или Себастьяна Алле (по 3.60).

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Боруссия»

«Боруссия» играет не слишком результативно в этом розыгрыше ЛЧ — забила всего три мяча и пропустила два (оба от «ПСЖ» в первом матче). «Милан» впервые отличился только в четвертом туре, опять же в игре против парижан. Предстоящая встреча очень важна для обеих команд, потому что поражение может очень многое изменить для обоих коллективов. Поэтому они вряд ли сыграют открыто с первых минут, да и вообще порадуют обилием голов.

Рекомендуемая ставка: «голы в обоих таймах — нет» за 2.08.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
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