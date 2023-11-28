«Шахтер» — «Антверпен»: донецкий клуб сохранит шансы на выход из группы?
28 ноября донецкий «Шахтер» проведет важнейший матч группового этапа Лиги чемпионов. В пятом туре украинская команда сразится с «Антверпеном». Чтобы продолжить борьбу за плей-офф турнира, хозяевам нужна только победа. Игра пройдет в немецком Гамбурге на «Фолькпаркштадион» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бартош Франковски из Польши.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Шахтеру», на победу которого можно поставить за коэффициент 2.03. Вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.60 (26%), успех «Антверпена» — за 3.65 (25%).
Если считаете, что гости не уступят, возьмите вариант Х2 за 1.84. Правда, стоит не забывать, что в первом круге сильнее оказались украинцы.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.
Обмен голами можно оформить за 1.73. Если же забьет только одна команда или на табло останутся нули, сыграет пари за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.66.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Антверпен»
В первом туре команды выдали шоу: «Шахтер» уступал 0:2 после первого тайма, но вырвал победу. В той встрече команды на двоих собрали шесть желтых карточек, все — за грубые нарушения правил и срывы атак. Предстоящая игра должна быть не менее боевой, так как соперников устроит только победа, а значит, они будут биться до финального свистка и использовать все возможные способы остановить противника. Предупреждений будет немало.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 желтые карточки за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3