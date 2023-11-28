28 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» встретится с «Локомотивом». Команды сыграют в Калининграде на «Арене Ростек», игра начнется в 18.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформе «Кинопоиск» стартует в 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Чебан.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в гостей. На победу «Локомотива» можно поставить за 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Балтики» предложен за 2.75 (36%), мирный результат — за 3.40 (25%).

Если считаете, что москвичи не уступят, возьмите Х2 за 1.45. Единственная встреча команд в этом году завершилась 3:2 в пользу железнодорожников.

Тотал больше 2.5 идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72. В выходные «Локомотив» на пару с «Крыльями» забили шесть раз.

Если гости забьют хотя бы дважды, сыграет коэффициент 2.59.

На обмен голами в предстоящей встрече можно поставить за 1.86, на обратный результат — за 1.93.

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