3 апреля стартует полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Первая игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 45%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен с котировкой 3.25 (30%), ничья идет за 3.90 (25%).

Триумф подопечных Андрея Разина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.64, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.38;

• Ф1(-1.5) — за 2.95, Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант предложен за 1.26.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

Шансы хозяев выглядят предпочтительней: они гораздо лучше провели регулярный чемпионат (заняли первое место на «Востоке», соперник — пятое) и взяли верх в трех из четырех встреч с «Автомобилистом» в этом сезоне. Всего же «Магнитка» обыграла екатеринбуржцев в семи из предыдущих 10 поединков. К тому же «Металлург» в текущем плей-офф отлично выступает дома — победил в пяти матчах из шести.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.14.

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