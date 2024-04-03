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Сегодня, 08:15

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 3 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Автомобилиста».
Фото Официальный сайт «Автомобилиста»

3 апреля стартует полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Первая игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 45%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен с котировкой 3.25 (30%), ничья идет за 3.90 (25%).

Триумф подопечных Андрея Разина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.64, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.38;

• Ф1(-1.5) — за 2.95, Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.93.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант предложен за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

Шансы хозяев выглядят предпочтительней: они гораздо лучше провели регулярный чемпионат (заняли первое место на «Востоке», соперник — пятое) и взяли верх в трех из четырех встреч с «Автомобилистом» в этом сезоне. Всего же «Магнитка» обыграла екатеринбуржцев в семи из предыдущих 10 поединков. К тому же «Металлург» в текущем плей-офф отлично выступает дома — победил в пяти матчах из шести.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.14.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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