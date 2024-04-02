«Скорее всего, красно-белые будут проигрывать». Необычный прогноз Нагучева на матч «Спартак» — «Зенит»

3 апреля в 20.30 по московскому времени в первом полуфинальном матче FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые много забивали в зимних товарищеских матчах, но по традиции не сумели перенести это на официальные игры. Весной подопечные Гильермо Абаскаля провели четыре матча и в трех из них не смогли отличиться. Во всех случаях — в рамках чемпионата. Повторение антирекорда 2014 года. В итоге команда потеряла семь очков. «Спартак» разошелся миром с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступил «Факелу» (0:2).

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Манфред Угальде — самый дорогой футболист РПЛ, приобретенный москвичами у голландского «Твенте», до сих пор обходится без забитых мячей. Потеря Квинси Промеса сильно ударила по команде. Единственная встреча, в которой красно-белые порадовали болельщиков — кубковая. Благодаря победе над «Оренбургом» (3:1) в середине марта подопечные Абаскаля пробились в полуфинал Пути РПЛ. Голами отметились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич. Главное для «Спартака» — забить быстрый гол и играть по счету. Однако сделать это в 2024 году удалось лишь однажды.

В какой форме «Зенит»

После трех весенних туров РПЛ сине-бело-голубые вернули себе первое место, обойдя «Краснодар». Но случилось это вопреки результатам: сначала были потеряны очки со «Спартаком» (0:0), затем команда добилась уверенной победы над «Уралом» (4:1), после чего оступилась в Самаре, разойдясь миром с «Крыльями Советов» (1:1). Прямые конкуренты выступили еще хуже, что и позволило подопечным Сергея Семака оказаться во главе турнирной таблицы. При этом 41 очко после 21 сыгранного матча — худший результат сине-бело-голубых с момента назначения Семака на пост главного тренера в сезоне-2018/19.

Все пять весенних голов в чемпионате забили разные футболисты: Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Иван Сергеев и Артур. Однако с учетом победы над «Динамо» (2:0) в FONBET Кубке России на общем фоне выделяется Кассьерра. Именно дубль колумбийца позволил выйти в полуфинал Пути РПЛ.

«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч

В трех последних очных встречах команд в Москве прошла ставка на тотал больше 2.5 мяча (1:2, 3:0, 1:3). Месяц назад «Зенит» и «Спартак» разошлись миром (0:0) в матче 19-го тура РПЛ, судья показал футболистам восемь желтых карточек.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — «Зенит» 3 апреля

«Я бы предпочел не брать победителя, хотя «Зенит» является абсолютным фаворитом и коэффициент 2.12 на него выглядит соблазнительно. И одни и другие в последнем туре РПЛ сыграли вничью с командами, которые им абсолютно по зубам. Тем более кубковый матч через два дня на третий. Поэтому выберу что-нибудь попроще.

Наверное, можно взять индивидуальный тотал угловых «Спартака» больше 5,5. Скорее всего, красно-белые будут проигрывать, а так как для них это домашний матч, они проведут много времени в атаке. Шесть угловых во встрече против «Зенита» не выглядят чем-то экстраординарным. Можно взять индивидуальный тотал угловых больше 2,5 в первом тайме или больше 5,5 в матче», — считает Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ индивидуальный тотал угловых «Спартака» больше 5,5 можно взять с коэффициентом 2.85.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита