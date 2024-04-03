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Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 3 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press

3 апреля «Спартак» примет «Зенит» в первой полуфинальной игре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Сергея Карасева. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 20.15 мск.

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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей фаворитами: успех «Зенита» доступен за 2.15, это около 44% вероятности. На победу «Спартака» предложили 3.45 (29%). Ничья идет за 3.65 (27%).

Триумф красно-белых с форой (0) можно взять за 2.45. Опцию Ф2(0) — за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.29. Котировка на «обе забьют» — 1.50, на обратный рынок — 2.58.

Месяц назад соперники встречались в Санкт-Петербурге и разошлись с нулями на табло. На еще один «сухарь» москвичей дали коэффициент 5.20.

Унаи Эмери (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Ман Сити» в ярости после нулей с «Арсеналом». Под горячую руку просится «Астон Вилла», но у Эмери есть три ферзя в атаке

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

После зимней паузы «верх» по голам прошел только в одной из четырех встреч с участием сине-бело-голубых — против «Урала» (4:1). У москвичей — ровно такая же ситуация: самым результативным поединком стал ответный четвертьфинал Кубка России с «Оренбургом» (3:1). В остальных трех играх парни Гильермо Абаскаля не отличились вообще. Месяц назад соперники не огорчили друг друга в Санкт-Петербурге — на «Лукойл Арене» тоже сыграют осторожно. В числе причин можно назвать и текущую форму обеих команд, и нежелание рисковать в первом полуфинале, ведь через две недели — ответный матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.82 (если будет ровно два гола, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 3 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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