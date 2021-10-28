28 октября состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Встреча начнется в 17.00, трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом грядущей встречи. Победу команды можно взять с коэффициентом 2.12 — это примерно 42% вероятности. Ничья в этой игре есть за 4.00. (26%). Успех казанцев идет с котировкой 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ак Барса» потенциальная выплата составит 3000.

Ф1(-1.5) доступна за 2.80, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

Ставку «Ак Барс» не проиграет" можно взять за 1.58.

Шансы «Ак Барса» забить больше 2 шайб оцениваются коэффициентом 2.70

Уверены, что «Металлург» сумеет отличиться больше трех раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 2.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:2 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.90.