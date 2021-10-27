27 октября состоится очередной тур элитного группового раунда Кубка России в группе 1. В южном дерби сойдутся «Кубань» и «Краснодар». Матч будет сыгран на городском стадионе, начнется в 19.30. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в группе, одержав в первом матче победу. «Кубань» занимает третье место в группе.

«Краснодар» — фаворит встречи. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу команды за 1.26 — это около 75% вероятности. Ничья идет за 5.90 (16%). Победа «Кубани» оценивается коэффициентом 11.0 (9%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кубани» потенциальная выплата составит 11 000.

Ставка «Кубань» не проиграет" есть в линии за 3.90.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.60. Удаление идет за 3.80. Удаление и пенальти возможно за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре идет за 1.65. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.24.