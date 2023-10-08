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В начале года Самсонова выиграла у Свентек всего один гейм. Сейчас будет намного лучше

Прогноз на матч WTA Пекин Людмила Самсонова — Ига Свентек 8 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

8 октября в Пекине состоится финал женского турнира категории 1000, в котором россиянка Людмила Самсонова сыграет с полькой Игой Свентек. Игра начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу экс первой ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей поднимет Свентек. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Самсоновой доступен за 4.04 (21%).

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов — 2:0 в пользу Свентек за 1.69. Если же Людмила возьмет хотя бы сет, тогда сыграет котировка 2.09.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 20.5 — в 1.83.

Победу Самсоновой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.99, триумф Свентек с (-4.5) — за 1.71.

На то, что российская теннисистка выиграет хотя бы восемь геймов, коэффициент — 1.60. ИТМ 7.5 — 2.18.

Виктория Иги в первом сете и в матче доступна за скромные 1.39. Разрушит ли Людмила планы польки?

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Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Ига Свентек

Самсонова проводит впечатляющий турнир, по ходу которого обыграла Паркс, Квитову, Костюк, Остапенко и Рыбакину. В этих пяти матчах Людмила уступила всего один сет — Марте в третьем круге. А в последних двух встречах она показала очень мощный и остроатакующий теннис — забила ударами навылет двух Елен.

Свентек тоже выглядит максимально бодро, как и подобает недавней первой ракетке мира. Она отдала сет только Гарсии, а в 1/2 финала отправила домой Гауфф — американка шла на серии из 16 побед. Полька и в противостоянии с Людмилой ведет 2:0, причем в Дубае в феврале этого года отдала ей всего один гейм. Однако нынешняя форма россиянки позволяет рассчитывать на ожесточенное сопротивление с ее стороны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 за 1.86.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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