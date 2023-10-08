В начале года Самсонова выиграла у Свентек всего один гейм. Сейчас будет намного лучше
8 октября в Пекине состоится финал женского турнира категории 1000, в котором россиянка Людмила Самсонова сыграет с полькой Игой Свентек. Игра начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу экс первой ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей поднимет Свентек. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Самсоновой доступен за 4.04 (21%).
Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов — 2:0 в пользу Свентек за 1.69. Если же Людмила возьмет хотя бы сет, тогда сыграет котировка 2.09.
Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 20.5 — в 1.83.
Победу Самсоновой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.99, триумф Свентек с (-4.5) — за 1.71.
На то, что российская теннисистка выиграет хотя бы восемь геймов, коэффициент — 1.60. ИТМ 7.5 — 2.18.
Виктория Иги в первом сете и в матче доступна за скромные 1.39. Разрушит ли Людмила планы польки?
Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Ига Свентек
Самсонова проводит впечатляющий турнир, по ходу которого обыграла Паркс, Квитову, Костюк, Остапенко и Рыбакину. В этих пяти матчах Людмила уступила всего один сет — Марте в третьем круге. А в последних двух встречах она показала очень мощный и остроатакующий теннис — забила ударами навылет двух Елен.
Свентек тоже выглядит максимально бодро, как и подобает недавней первой ракетке мира. Она отдала сет только Гарсии, а в 1/2 финала отправила домой Гауфф — американка шла на серии из 16 побед. Полька и в противостоянии с Людмилой ведет 2:0, причем в Дубае в феврале этого года отдала ей всего один гейм. Однако нынешняя форма россиянки позволяет рассчитывать на ожесточенное сопротивление с ее стороны.
Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 за 1.86.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1