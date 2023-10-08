В начале года Самсонова выиграла у Свентек всего один гейм. Сейчас будет намного лучше

8 октября в Пекине состоится финал женского турнира категории 1000, в котором россиянка Людмила Самсонова сыграет с полькой Игой Свентек. Игра начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу экс первой ракетки мира.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей поднимет Свентек. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Самсоновой доступен за 4.04 (21%).

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов — 2:0 в пользу Свентек за 1.69. Если же Людмила возьмет хотя бы сет, тогда сыграет котировка 2.09.

Тотал больше 20.5 гейма оценен в 1.86, ТМ 20.5 — в 1.83.

Победу Самсоновой с форой (+4.5) гейма можно взять за 1.99, триумф Свентек с (-4.5) — за 1.71.

На то, что российская теннисистка выиграет хотя бы восемь геймов, коэффициент — 1.60. ИТМ 7.5 — 2.18.

Виктория Иги в первом сете и в матче доступна за скромные 1.39. Разрушит ли Людмила планы польки?

Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Ига Свентек

Самсонова проводит впечатляющий турнир, по ходу которого обыграла Паркс, Квитову, Костюк, Остапенко и Рыбакину. В этих пяти матчах Людмила уступила всего один сет — Марте в третьем круге. А в последних двух встречах она показала очень мощный и остроатакующий теннис — забила ударами навылет двух Елен.

Свентек тоже выглядит максимально бодро, как и подобает недавней первой ракетке мира. Она отдала сет только Гарсии, а в 1/2 финала отправила домой Гауфф — американка шла на серии из 16 побед. Полька и в противостоянии с Людмилой ведет 2:0, причем в Дубае в феврале этого года отдала ей всего один гейм. Однако нынешняя форма россиянки позволяет рассчитывать на ожесточенное сопротивление с ее стороны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 за 1.86.

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