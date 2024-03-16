«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Нагучев пророчит много угловых в первом тайме
17 марта в 18.30 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в четвертьфинале Кубка Англии. Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
Для попадания в четвертьфинал Кубка Англии манкунианцам пришлось преодолеть сопротивление «Уигана» (2:0), «Ньюпорт Каунти» (4:2) и «Ноттингем Форест» (1:0). Жеребьевка оказалась благосклонна к команде — ни одного топ-соперника. В противном случае до этой стадии турнира можно было бы и не добраться, потому что в АПЛ «красные дьяволы» занимают лишь шестое место. До зоны Лиги чемпионов восемь очков, до первой строчки — 17.
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В последнем туре подопечные Эрика тен Хага обыграли дома «Эвертон» (2:0), прервав серию из двух поражений (1:2 от «Фулхэма» и 1:3 от «Манчестер Сити»). У «МЮ» большой список травмированных игроков, из-за чего и не удается стабилизировать результаты. Однако тренерский штаб ожидает возвращения Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки и Расмуса Хойлунда как раз к кубковому матчу с «Ливерпулем». Хойлунд наряду с Маркусом Рашфордом и Скоттом Мактоминеем лидирует в списке лучших бомбардиров команды — у них по семь мячей. Манкунианцы отличаются пассивной игрой в атаке, в 28 турах забив всего 39 голов. Даже «Лутон Таун», идущий в зоне вылета, чаще распечатывал ворота соперников (41).
В какой форме «Ливерпуль»
У красных всего одно поражение в 21 последнем матче во всех турнирах. 4 февраля подопечные Юргена Клоппа уступили «Арсеналу» (1:3), а 10 марта сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1), в результате чего лишились единоличного лидерства в АПЛ. Теперь «Ливерпуль» делит первое место с «Арсеналом», уступая «канонирам» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Но если сравнивать мерсисайдцев с будущим соперником по Кубку Англии, то у них статистика намного лучше — на 26 забитых голов больше и на 13 пропущенных меньше.
Даже в отсутствие основного вратаря Алиссона Бекера команда достаточно уверенно выглядит в обороне. Во многом благодаря отлично проводящему сезон защитнику Вирджилу ван Дейку. После травмы вернулся главный бомбардир Мохаммед Салах, у которого 20 голов во всех турнирах. В ночь с четверга на пятницу египтянин набрал четыре (1+3) очка по системе «гол+пас» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором красные разгромили чешскую «Спарту» (6:1). В Кубке Англии подопечные Клоппа прошли «Арсенал» (2:0), «Норвич» (5:2) и «Саутгемптон» (3:0). Ранее команда выиграла Кубок английской лиги, в финале одолев «Челси» (1:0 доп. вр.) благодаря голу ван Дейка.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
В пяти последних очных встречах «Ливерпуль» пропустил от «МЮ» лишь в одном случае, что привело к поражению (1:2). В остальных матчах были зафиксированы три победы (5:0, 4:0, 7:0) и одна ничья (0:0).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 17 марта
«Ливерпуль», только что катком прошедший по «Спарте» в Лиге Европы, является фаворитом предстоящей встречи. Даже несмотря на то, что играет в гостях. Именно команда Клоппа борется за чемпионство. Но ей стоит быть осторожной, потому что «МЮ», в отличие от «Ливерпуля», отдыхал на неделе. Мне нравится вариант, при котором мерсисайдцы подадут много угловых — больше 6.5. Они вполне это осилят даже в гостях. Более того, есть предчувствие, что в первом тайме обе команды подадут минимум шесть угловых", — считает Нагучев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на тотал больше 5.5 угловых в первом тайме можно поставить с коэффициентом 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5