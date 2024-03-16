Медведев еще не выигрывал Индиан-Уэллс. Победа над Полом максимально приблизит его к цели

17 марта в американском Индиан-Уэллсе состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В одном из них первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с американцем Томми Полом. Игра начнется примерно в 0.50 по московскому времени, в прямом эфире в РФ она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Медведева.

Он же считается серьезным фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Триумф Пола котируется за 3.30 (28%).

Если Даниил выиграет матч с разницей в четыре и больше геймов, сыграет пари за 1.77. Если же Пол не позволит этого сделать, пройдет ставка за 2.03.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.84, ТМ 21.5 — за 2.06. Также присмотритесь к ТБ 22.5 за 2.13 или к ТМ 22.5 за 1.78.

Три из четырех матчей на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев выиграл со счетом 2:0. На то, что так завершится и игра с Полом, коэффициент — 1.95. Считаете, что американец возьмет хотя бы партию? Тогда оформите ФС1(+1.5) за 1.82.

Победа Даниила в первом сете и всей встрече идет за 1.58. Такое же условие на Томми — за 4.00.

Прогноз и ставка на матч Томми Пол — Даниил Медведев

Медведев набрал отличную форму к решающим стадиям американского турнира. Если в третьем круге он долго возился с Кордой и семь раз потерял подачу, то игры с Димитровым и Руне получились в его исполнении практически идеальными — обоих он обыграл в двух партиях.

Пол — удобный соперник для Даниила. Американец играет агрессивно, но недостаточно вынослив и стабилен. В долгих обменах превосходство будет на стороне Медведева, который в конце прошлого года на харде в Пекине отдал сопернику всего три гейма. Сейчас история может повториться.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева 2:0 за 1.95.

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