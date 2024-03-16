Медведев еще не выигрывал Индиан-Уэллс. Победа над Полом максимально приблизит его к цели
17 марта в американском Индиан-Уэллсе состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В одном из них первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с американцем Томми Полом. Игра начнется примерно в 0.50 по московскому времени, в прямом эфире в РФ она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Медведева.
Он же считается серьезным фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Триумф Пола котируется за 3.30 (28%).
Если Даниил выиграет матч с разницей в четыре и больше геймов, сыграет пари за 1.77. Если же Пол не позволит этого сделать, пройдет ставка за 2.03.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.84, ТМ 21.5 — за 2.06. Также присмотритесь к ТБ 22.5 за 2.13 или к ТМ 22.5 за 1.78.
Три из четырех матчей на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев выиграл со счетом 2:0. На то, что так завершится и игра с Полом, коэффициент — 1.95. Считаете, что американец возьмет хотя бы партию? Тогда оформите ФС1(+1.5) за 1.82.
Победа Даниила в первом сете и всей встрече идет за 1.58. Такое же условие на Томми — за 4.00.
Прогноз и ставка на матч Томми Пол — Даниил Медведев
Медведев набрал отличную форму к решающим стадиям американского турнира. Если в третьем круге он долго возился с Кордой и семь раз потерял подачу, то игры с Димитровым и Руне получились в его исполнении практически идеальными — обоих он обыграл в двух партиях.
Пол — удобный соперник для Даниила. Американец играет агрессивно, но недостаточно вынослив и стабилен. В долгих обменах превосходство будет на стороне Медведева, который в конце прошлого года на харде в Пекине отдал сопернику всего три гейма. Сейчас история может повториться.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева 2:0 за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5