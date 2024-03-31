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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Карена Адамяна на матч АПЛ 31 марта

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31 марта в 18.30 по московскому времени в рамках 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет дома «Арсенал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
31 мар, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

В какой форме «Манчестер Сити»

На международную паузу «Сити» ушел в хорошем настроении: команда всухую обыграла «Ньюкасл» и в шестой раз подряд обеспечила себе путевку в полуфинал Кубка Англии. «Горожане» также претендуют на победу в АПЛ, где они на данный момент занимают третью строчку, находясь в одном балле от лидера турнирной таблицы. В последнем туре коллективу Хосепа Гвардиолы не удалось продлить победную серию — сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Ранее «Сити» одолел «Брентфорд» (1:0), «Борнмут» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

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В предстоящей игре против «Арсенала» «горожане» не смогут рассчитывать на Джона Стоунса и Кайла Уокера. Под вопросом также участие Кевина де Брейне.

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В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» подходит к ближайшему туру в статусе лидера АПЛ. Команда не теряет очки с того времени, как потерпела поражение от «Фулхэма» в конце декабря (1:2). Победная серия «канониров» в чемпионате длится восемь матчей. В последнем туре подопечные Микеля Артеты одолели «Брентфорд», забив решающий гол за несколько минут до окончания основного времени (2:1).

Ближайшую встречу с «Сити» точно пропустит Юрриен Тимбер. Возможно, не сыграют Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Габриэл Магальяйнс.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В первой половине сезона «Арсеналу» удалось прервать свою длительную серию без побед в матчах АПЛ против «Сити», насчитывающую 13 игр. «Канониры» минимально обыграли соперника дома (1:0). Последняя же встреча на «Этихаде» состоялась во второй половине предыдущего розыгрыша АПЛ и окончилась крупной победой «горожан» (4:1).

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 31 марта

«Сити» против «Арсенала» — матч, который, возможно, станет одним из решающих в борьбе за титул АПЛ. «Канониры» подходят к этой игре в хорошей форме, однако выездные встречи против «горожан» даются им с особым трудом. Об этом свидетельствует их безвыигрышная серия на «Этихаде», которая длится с 2015 года. Предполагаю, что она не прервется и после этих выходных. Гвардиола умеет настроить свою команду на важные игры. Вспомнить хотя бы предыдущий розыгрыш АПЛ, в котором «Сити» обыграл «Арсенал» дома во второй половине сезона, что впоследствии позволило ему выйти в лидеры чемпионата, а затем и победить в нем. Получится ли у «горожан» повторить то же самое в этом сезоне? Предсказать трудно, ведь в этом году на золотые медали также претендует «Ливерпуль». Впрочем, в том, что «Сити» одолеет «Арсенал», я не сомневаюсь, поэтому я ставлю на то, что в предстоящем матче хозяева победят", — заявил Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Сити» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.90.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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