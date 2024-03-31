«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Карена Адамяна на матч АПЛ 31 марта
31 марта в 18.30 по московскому времени в рамках 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет дома «Арсенал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Манчестер Сити»
На международную паузу «Сити» ушел в хорошем настроении: команда всухую обыграла «Ньюкасл» и в шестой раз подряд обеспечила себе путевку в полуфинал Кубка Англии. «Горожане» также претендуют на победу в АПЛ, где они на данный момент занимают третью строчку, находясь в одном балле от лидера турнирной таблицы. В последнем туре коллективу Хосепа Гвардиолы не удалось продлить победную серию — сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Ранее «Сити» одолел «Брентфорд» (1:0), «Борнмут» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
В предстоящей игре против «Арсенала» «горожане» не смогут рассчитывать на Джона Стоунса и Кайла Уокера. Под вопросом также участие Кевина де Брейне.
В какой форме «Арсенал»
«Арсенал» подходит к ближайшему туру в статусе лидера АПЛ. Команда не теряет очки с того времени, как потерпела поражение от «Фулхэма» в конце декабря (1:2). Победная серия «канониров» в чемпионате длится восемь матчей. В последнем туре подопечные Микеля Артеты одолели «Брентфорд», забив решающий гол за несколько минут до окончания основного времени (2:1).
Ближайшую встречу с «Сити» точно пропустит Юрриен Тимбер. Возможно, не сыграют Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Габриэл Магальяйнс.
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч
В первой половине сезона «Арсеналу» удалось прервать свою длительную серию без побед в матчах АПЛ против «Сити», насчитывающую 13 игр. «Канониры» минимально обыграли соперника дома (1:0). Последняя же встреча на «Этихаде» состоялась во второй половине предыдущего розыгрыша АПЛ и окончилась крупной победой «горожан» (4:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 31 марта
«Сити» против «Арсенала» — матч, который, возможно, станет одним из решающих в борьбе за титул АПЛ. «Канониры» подходят к этой игре в хорошей форме, однако выездные встречи против «горожан» даются им с особым трудом. Об этом свидетельствует их безвыигрышная серия на «Этихаде», которая длится с 2015 года. Предполагаю, что она не прервется и после этих выходных. Гвардиола умеет настроить свою команду на важные игры. Вспомнить хотя бы предыдущий розыгрыш АПЛ, в котором «Сити» обыграл «Арсенал» дома во второй половине сезона, что впоследствии позволило ему выйти в лидеры чемпионата, а затем и победить в нем. Получится ли у «горожан» повторить то же самое в этом сезоне? Предсказать трудно, ведь в этом году на золотые медали также претендует «Ливерпуль». Впрочем, в том, что «Сити» одолеет «Арсенал», я не сомневаюсь, поэтому я ставлю на то, что в предстоящем матче хозяева победят", — заявил Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Сити» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.90.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5