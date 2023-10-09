9 октября в регулярном чемпионате КХЛ встретятся лидеры Западной конференции — «Локомотив» и «Торпедо». Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.96, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.50 (27%), котировка на ничью чуть выше — 3.95 (23%).

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на нижегородцев предложен за 2.42.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;

• Ф1(-1.5) — за 2.66, Ф2(1.5) — за 1.46.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.90, ТМ 4.5 можно взять с таким же коэффициентом.

Шанс на дополнительное время оценили в 3.95, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.

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