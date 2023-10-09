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Сегодня, 10:15

«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 9 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Торпедо» в матче КХЛ с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Торпедо», Telegram

9 октября в регулярном чемпионате КХЛ встретятся лидеры Западной конференции — «Локомотив» и «Торпедо». Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.50 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.96, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.50 (27%), котировка на ничью чуть выше — 3.95 (23%).

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на нижегородцев предложен за 2.42.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. «Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;

• Ф1(-1.5) — за 2.66, Ф2(1.5) — за 1.46.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.90, ТМ 4.5 можно взять с таким же коэффициентом.

Шанс на дополнительное время оценили в 3.95, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.

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«Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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