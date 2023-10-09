«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
9 октября в регулярном чемпионате КХЛ встретятся лидеры Западной конференции — «Локомотив» и «Торпедо». Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.50 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.96, что составляет около 50% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.50 (27%), котировка на ничью чуть выше — 3.95 (23%).
Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.56, этот рынок на нижегородцев предложен за 2.42.
Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.49, Ф2(0) — за 2.58;
• Ф1(-1.5) — за 2.66, Ф2(1.5) — за 1.46.
Тотал больше 4.5 гола идет за 1.90, ТМ 4.5 можно взять с таким же коэффициентом.
Шанс на дополнительное время оценили в 3.95, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1