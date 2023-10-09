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«Барыс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Трактор» 9 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Никита Сошников («Трактор»).
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram

9 октября «Трактор» отправится на выезд к одной из худших команд регулярного сезона КХЛ — «Барысу». Соперники встретятся в Астане, игра на «Барыс Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. «Барыс» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 9 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Котировка на выигрыш хозяев — 2.60 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;

• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.

Игроки &laquo;Торпедо&raquo; в&nbsp;матче КХЛ с &laquo;Динамо&raquo;. «Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно за 1.91. Аналогичная опция на гостей идет за 1.87.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант доступен за 1.25.

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«Локомотив» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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