«Барыс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
9 октября «Трактор» отправится на выезд к одной из худших команд регулярного сезона КХЛ — «Барысу». Соперники встретятся в Астане, игра на «Барыс Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Котировка на выигрыш хозяев — 2.60 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).
Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;
• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.
Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно за 1.91. Аналогичная опция на гостей идет за 1.87.
Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант доступен за 1.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1