9 октября «Трактор» отправится на выезд к одной из худших команд регулярного сезона КХЛ — «Барысу». Соперники встретятся в Астане, игра на «Барыс Арене» начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы добиться успеха: победа хозяев в основное время предложена с коэффициентом 2.45, это приблизительно 39% вероятности. Котировка на выигрыш хозяев — 2.60 (37%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.94, этот рынок на гостей идет за 1.85.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.95, Ф2(0) — за 1.85;

• Ф1(1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.03.

Поставить на то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно за 1.91. Аналогичная опция на гостей идет за 1.87.

Вероятность овертайма оценили в 3.90, обратный вариант доступен за 1.25.

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