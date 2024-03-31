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Сегодня, 12:15

«Рубин» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 31 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Рубин» — «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

31 марта «Рубин» и «Ахмат» сыграют в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Главный судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у казанцев больше шансов на три очка: на победу коллектива Рашида Рахимова предложили котировку 2.24, что составляет примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%). Триумф гостей можно взять за 3.45 (29%).

В первом круге «Рубин» выиграл с минимальным счетом (1:0). Считаете, что на «Ак Барс Арене» грозненцы не уступят? Хватайте опцию Х2 за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.64.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех последних встреч. «Обе забьют» дали за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

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Ни в одном из семи предыдущих домашних поединков в РПЛ красно-зеленые не отличились больше одного раза. Коэффициент на то, что «Рубин» оформит 2-3 гола, — 3.10.

Три наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех казанцев или ничью:

  • 1:1 — за 5.40;

  • 1:0 — за 6.00;

  • 0:0 — за 7.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
0
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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 31 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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