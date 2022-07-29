«Урал» и «Краснодар» после двух туров РПЛ оказались внизу таблицы: на 15-м и 13-м местах. Очный матч команд примет «Екатеринбург Арена», время начала — 18.00 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалев, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет очевидного фаворита: котировки на команды практически одинаковые. Поставить на победу хозяев можно за 2.65, примерно 36% вероятности. Успех «Краснодара» оценен слегка дороже — за 2.75 (35%). На ничью предложен коэффициент 3.40 (29%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу «Урала» в случае благополучного исхода принесет 2650 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Урала» 1:0 — за 8.00;

• победа «Краснодара» с таким же счетом — за 8.10.

У екатеринбуржцев большие проблемы с атакой: за два матча команда не забила ни одного мяча. Взять индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.43, ИТМ1 (1.5) — за 1.56.

«Краснодар» забил уже три мяча, но пропустил аж шесть. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.48, ИТМ2 (1.5) — в 1.54.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на голы от обеих команд открыт за 1.80, обратная ставка доступна за 2.00. В обоих матчах «Краснодара» происходил обмен результативными ударами, у «Урала» ситуация полностью противоположная.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года

«Урал» провалил два первых тура, но третий матч команда Игоря Шалимова проведет дома. На родном стадионе екатеринбуржцы способны намертво закрыться в обороне — в прошлом сезоне пропустили 14 мячей за 15 игр, меньше всех в чемпионате.

Правда, атака «Краснодара», несмотря на общие проблемы с составом, способна вскрыть соперника. К тому же в этом сезоне «быки» уже неплохо показали себя в нападении: забили три мяча при xG 3.17. В хорошей форме нападающие команды — Эдуард Сперцян, Алексей Ионов и Олакунле Олусегун. Они должны зарешать.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.48.