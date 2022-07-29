«Урал» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2022 года
«Урал» и «Краснодар» после двух туров РПЛ оказались внизу таблицы: на 15-м и 13-м местах. Очный матч команд примет «Екатеринбург Арена», время начала — 18.00 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалев, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет очевидного фаворита: котировки на команды практически одинаковые. Поставить на победу хозяев можно за 2.65, примерно 36% вероятности. Успех «Краснодара» оценен слегка дороже — за 2.75 (35%). На ничью предложен коэффициент 3.40 (29%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу «Урала» в случае благополучного исхода принесет 2650 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа «Урала» 1:0 — за 8.00;
• победа «Краснодара» с таким же счетом — за 8.10.
У екатеринбуржцев большие проблемы с атакой: за два матча команда не забила ни одного мяча. Взять индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.43, ИТМ1 (1.5) — за 1.56.
«Краснодар» забил уже три мяча, но пропустил аж шесть. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.48, ИТМ2 (1.5) — в 1.54.
Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.
Рынок на голы от обеих команд открыт за 1.80, обратная ставка доступна за 2.00. В обоих матчах «Краснодара» происходил обмен результативными ударами, у «Урала» ситуация полностью противоположная.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года
«Урал» провалил два первых тура, но третий матч команда Игоря Шалимова проведет дома. На родном стадионе екатеринбуржцы способны намертво закрыться в обороне — в прошлом сезоне пропустили 14 мячей за 15 игр, меньше всех в чемпионате.
Правда, атака «Краснодара», несмотря на общие проблемы с составом, способна вскрыть соперника. К тому же в этом сезоне «быки» уже неплохо показали себя в нападении: забили три мяча при xG 3.17. В хорошей форме нападающие команды — Эдуард Сперцян, Алексей Ионов и Олакунле Олусегун. Они должны зарешать.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.48.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1