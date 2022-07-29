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«Урал» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Матвей Сафонов («Краснодар»).
Фото Global Look Press

«Урал» и «Краснодар» после двух туров РПЛ оказались внизу таблицы: на 15-м и 13-м местах. Очный матч команд примет «Екатеринбург Арена», время начала — 18.00 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалев, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет очевидного фаворита: котировки на команды практически одинаковые. Поставить на победу хозяев можно за 2.65, примерно 36% вероятности. Успех «Краснодара» оценен слегка дороже — за 2.75 (35%). На ничью предложен коэффициент 3.40 (29%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу «Урала» в случае благополучного исхода принесет 2650 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Урала» 1:0 — за 8.00;

• победа «Краснодара» с таким же счетом — за 8.10.

У екатеринбуржцев большие проблемы с атакой: за два матча команда не забила ни одного мяча. Взять индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 гола можно с коэффициентом 2.43, ИТМ1 (1.5) — за 1.56.

«Краснодар» забил уже три мяча, но пропустил аж шесть. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.48, ИТМ2 (1.5) — в 1.54.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на голы от обеих команд открыт за 1.80, обратная ставка доступна за 2.00. В обоих матчах «Краснодара» происходил обмен результативными ударами, у «Урала» ситуация полностью противоположная.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года

«Урал» провалил два первых тура, но третий матч команда Игоря Шалимова проведет дома. На родном стадионе екатеринбуржцы способны намертво закрыться в обороне — в прошлом сезоне пропустили 14 мячей за 15 игр, меньше всех в чемпионате.

Правда, атака «Краснодара», несмотря на общие проблемы с составом, способна вскрыть соперника. К тому же в этом сезоне «быки» уже неплохо показали себя в нападении: забили три мяча при xG 3.17. В хорошей форме нападающие команды — Эдуард Сперцян, Алексей Ионов и Олакунле Олусегун. Они должны зарешать.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.48.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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Эксперты оценили шансы «Краснодара» добыть первую победу в новом сезоне РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 3
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Максим Глушенков

Крылья Советов

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Ростов

 2
П
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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