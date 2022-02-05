Прогноз на матч Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»

6 февраля 2022 года в 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» примет «Кардифф Сити». Матч между ними пройдет на стадионе «Энфилд». Начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч! Футбол 3».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского клуба «Ливерпуль» в России — считает команду Клоппа явным фаворитом матча. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.17 — это около 81% вероятности. Триумф «Кардифф Сити» доступен за 17.0 (6%), а ничья — за 7.20 (13%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кардифф Сити» можно выиграть 17 000 рублей в случае успеха валлийцев.

Выход «Ливерпуля» в 1/8 финала можно взять за 1.06. Проход «Кардифф Сити» оценивается котировкой 9.40.

Поставить на то, что «Кардифф Сити» не проиграет в основное время встречи, можно за 5.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(-2.5) идет за 2.42, а Ф2(+2.5) — за 1.56;

Ф1(-2) идет за 1.86, а Ф2(+2) — за 1.88;

Ф1(-1.5) идет за 1.51, а Ф2(+1.5) — за 2.45.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.43, а ТМ 3.5 — за 1.56.

Шансы «Ливерпуля» забить минимум три мяча оцениваются коэффициентом 1.93.

Поставить на гол «Кардифф Сити» можно за 2.22.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.30.