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Сегодня, 11:15

«Ливерпуль» — «Кардифф Сити»: прогноз на матч Кубка Англии 6 февраля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»
Виталий Пудздрав
Юрген Клопп.
Фото Reuters

6 февраля 2022 года в 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» примет «Кардифф Сити». Матч между ними пройдет на стадионе «Энфилд». Начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платном телеканале «Матч! Футбол 3».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского клуба «Ливерпуль» в России — считает команду Клоппа явным фаворитом матча. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.17 — это около 81% вероятности. Триумф «Кардифф Сити» доступен за 17.0 (6%), а ничья — за 7.20 (13%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кардифф Сити» можно выиграть 17 000 рублей в случае успеха валлийцев.

Выход «Ливерпуля» в 1/8 финала можно взять за 1.06. Проход «Кардифф Сити» оценивается котировкой 9.40.

Поставить на то, что «Кардифф Сити» не проиграет в основное время встречи, можно за 5.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(-2.5) идет за 2.42, а Ф2(+2.5) — за 1.56;

Ф1(-2) идет за 1.86, а Ф2(+2) — за 1.88;

Ф1(-1.5) идет за 1.51, а Ф2(+1.5) — за 2.45.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.43, а ТМ 3.5 — за 1.56.

Англия. Кубок. 1/16 финала
06 февр, 15:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Кардифф Сити

Шансы «Ливерпуля» забить минимум три мяча оцениваются коэффициентом 1.93.

Поставить на гол «Кардифф Сити» можно за 2.22.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кардифф Сити
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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