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Сегодня, 10:15

Хватит ли Резцовой запредельного настроя, чтобы обойти Олсбу, Эберг и Вирер?

Прогноз на женскую индивидуальную гонку на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Егор Сергеев
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press
Россиянки не брали медали в индивидуальных гонках ОИ с 2006 года.

7 февраля 2022 года в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет женская индивидуальная гонка. Начало в 12.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

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Биатлон на Олимпиаде

Первое появление биатлона на зимних Олимпийских играх состоялось в 1924 году в Шамони. Начиная с Олимпиады 1960-го, этот вид спорта включали в программу каждых последующих Игр.

Женские дисциплины по биатлону появились на Олимпиаде только в 1992 году в Альбервиле.

В Пекине будут разыграны привычные для биатлона 11 комплектов наград.

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Верните наш 2006-й

Именно 2006-й был успешным для женской сборной России в индивидуальной гонке. Олимпиада того года прошла в Турине, а на пьедестал взошли сразу две наши спортсменки.

Светлана Ишмуратова выиграла золотую медаль. Немка Мартина Глагов пришла второй с отставанием в 1:10.8. Бронзовая медаль досталась Альбине Ахатовой.

С тех пор россиянки не поднимались на олимпийский пьедестал в индивидуальной гонке по биатлону. На последних зимних Играх — в 2018 году — выше всех из нашей сборной финишировала Татьяна Акимова. Спортсменка пришла 15-й, а отставание от лидера составило 3:10.4.

Сумеют ли наши биатлонистки прервать безмедальную серию в Пекине?

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«Подходим к Олимпиаде в боевой форме»

Перед вылетом в Пекин лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова поделилась настроем на зимние Олимпийские игры.

«Мы подходим к Олимпиаде в боевой форме. Рада, что буду бороться, уверена в этом», — рассказала Кристина.

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Фавориты женской индивидуальной гонки по биатлону на ОИ-2022

Рейселанн Марте Олсбу — главный фаворит индивидуальной гонки на Олимпиаде 2022 года. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежки на победу коэффициентом 5.50. На Олимпиаде 2018 года 31-летняя спортсменка выиграла серебро в спринте и смешанной эстафете.

Ханна Эберг — победительница индивидуальной гонки на Играх 2018 года. Шансы шведки повторить успех четырехлетней давности оцениваются коэффициентом 7.00.

Аналогичные котировки букмекерская компания предлагает на триумф другой шведской спортсменки Эльвиры Эберг и итальянки Доротеи Вирер.

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Шансы сборной России в женской индивидуальной гонке по биатлону

Никто не сомневается, что в этой гонке примут участие Резцова, Нигматуллина и Миронова. Дальше тренерскому штабу нашей сборной придется выбирать между Казакевич и Буртасовой, которая срочно заменила Валерию Васнецову, сдавшую положительный тест на ковид.

Буртасова в конце января выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, но как скажется на спортсменке экстренный перелет в Пекин?

Основная надежда в нашей женской сборной — это Резцова. Эксперты ждут, что Кристина покинет Пекин с одной золотой медалью минимум. Правда, в индивидуальной гонке она далеко не фаворитка.

Шансы Резцовой на успех оцениваются коэффициентом 35.0. При ставке в 1 000 рублей на победу Кристины можно выиграть 35 000 рублей в случае ее успеха.

Успех Нигматуллиной можно взять за 50.0, а Мироновой — за 100.

Шансы нашей сборной в женской индивидуальной гонке невелики, но, если вы верите в победу — ставьте в БЕТСИТИ и добавьте себе новых эмоций к просмотру!

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Доротея Вирер
Кристина Резцова
Марта Ольсбу Ройселанн
Ханна Эберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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