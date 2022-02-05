Хватит ли Резцовой запредельного настроя, чтобы обойти Олсбу, Эберг и Вирер?

Прогноз на женскую индивидуальную гонку на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Россиянки не брали медали в индивидуальных гонках ОИ с 2006 года.

7 февраля 2022 года в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет женская индивидуальная гонка. Начало в 12.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Биатлон на Олимпиаде

Первое появление биатлона на зимних Олимпийских играх состоялось в 1924 году в Шамони. Начиная с Олимпиады 1960-го, этот вид спорта включали в программу каждых последующих Игр.

Женские дисциплины по биатлону появились на Олимпиаде только в 1992 году в Альбервиле.

В Пекине будут разыграны привычные для биатлона 11 комплектов наград.

Верните наш 2006-й

Именно 2006-й был успешным для женской сборной России в индивидуальной гонке. Олимпиада того года прошла в Турине, а на пьедестал взошли сразу две наши спортсменки.

Светлана Ишмуратова выиграла золотую медаль. Немка Мартина Глагов пришла второй с отставанием в 1:10.8. Бронзовая медаль досталась Альбине Ахатовой.

С тех пор россиянки не поднимались на олимпийский пьедестал в индивидуальной гонке по биатлону. На последних зимних Играх — в 2018 году — выше всех из нашей сборной финишировала Татьяна Акимова. Спортсменка пришла 15-й, а отставание от лидера составило 3:10.4.

Сумеют ли наши биатлонистки прервать безмедальную серию в Пекине?

«Подходим к Олимпиаде в боевой форме»

Перед вылетом в Пекин лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова поделилась настроем на зимние Олимпийские игры.

«Мы подходим к Олимпиаде в боевой форме. Рада, что буду бороться, уверена в этом», — рассказала Кристина.

Фавориты женской индивидуальной гонки по биатлону на ОИ-2022

Рейселанн Марте Олсбу — главный фаворит индивидуальной гонки на Олимпиаде 2022 года. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежки на победу коэффициентом 5.50. На Олимпиаде 2018 года 31-летняя спортсменка выиграла серебро в спринте и смешанной эстафете.

Ханна Эберг — победительница индивидуальной гонки на Играх 2018 года. Шансы шведки повторить успех четырехлетней давности оцениваются коэффициентом 7.00.

Аналогичные котировки букмекерская компания предлагает на триумф другой шведской спортсменки Эльвиры Эберг и итальянки Доротеи Вирер.

Шансы сборной России в женской индивидуальной гонке по биатлону

Никто не сомневается, что в этой гонке примут участие Резцова, Нигматуллина и Миронова. Дальше тренерскому штабу нашей сборной придется выбирать между Казакевич и Буртасовой, которая срочно заменила Валерию Васнецову, сдавшую положительный тест на ковид.

Буртасова в конце января выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, но как скажется на спортсменке экстренный перелет в Пекин?

Основная надежда в нашей женской сборной — это Резцова. Эксперты ждут, что Кристина покинет Пекин с одной золотой медалью минимум. Правда, в индивидуальной гонке она далеко не фаворитка.

Шансы Резцовой на успех оцениваются коэффициентом 35.0. При ставке в 1 000 рублей на победу Кристины можно выиграть 35 000 рублей в случае ее успеха.

Успех Нигматуллиной можно взять за 50.0, а Мироновой — за 100.

Шансы нашей сборной в женской индивидуальной гонке невелики, но, если вы верите в победу — ставьте в БЕТСИТИ и добавьте себе новых эмоций к просмотру!