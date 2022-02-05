Хватит ли Резцовой запредельного настроя, чтобы обойти Олсбу, Эберг и Вирер?
7 февраля 2022 года в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет женская индивидуальная гонка. Начало в 12.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».
Биатлон на Олимпиаде
Первое появление биатлона на зимних Олимпийских играх состоялось в 1924 году в Шамони. Начиная с Олимпиады 1960-го, этот вид спорта включали в программу каждых последующих Игр.
Женские дисциплины по биатлону появились на Олимпиаде только в 1992 году в Альбервиле.
В Пекине будут разыграны привычные для биатлона 11 комплектов наград.
Верните наш 2006-й
Именно 2006-й был успешным для женской сборной России в индивидуальной гонке. Олимпиада того года прошла в Турине, а на пьедестал взошли сразу две наши спортсменки.
Светлана Ишмуратова выиграла золотую медаль. Немка Мартина Глагов пришла второй с отставанием в 1:10.8. Бронзовая медаль досталась Альбине Ахатовой.
С тех пор россиянки не поднимались на олимпийский пьедестал в индивидуальной гонке по биатлону. На последних зимних Играх — в 2018 году — выше всех из нашей сборной финишировала Татьяна Акимова. Спортсменка пришла 15-й, а отставание от лидера составило 3:10.4.
Сумеют ли наши биатлонистки прервать безмедальную серию в Пекине?
«Подходим к Олимпиаде в боевой форме»
Перед вылетом в Пекин лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова поделилась настроем на зимние Олимпийские игры.
«Мы подходим к Олимпиаде в боевой форме. Рада, что буду бороться, уверена в этом», — рассказала Кристина.
Фавориты женской индивидуальной гонки по биатлону на ОИ-2022
Рейселанн Марте Олсбу — главный фаворит индивидуальной гонки на Олимпиаде 2022 года. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежки на победу коэффициентом 5.50. На Олимпиаде 2018 года 31-летняя спортсменка выиграла серебро в спринте и смешанной эстафете.
Ханна Эберг — победительница индивидуальной гонки на Играх 2018 года. Шансы шведки повторить успех четырехлетней давности оцениваются коэффициентом 7.00.
Аналогичные котировки букмекерская компания предлагает на триумф другой шведской спортсменки Эльвиры Эберг и итальянки Доротеи Вирер.
Шансы сборной России в женской индивидуальной гонке по биатлону
Никто не сомневается, что в этой гонке примут участие Резцова, Нигматуллина и Миронова. Дальше тренерскому штабу нашей сборной придется выбирать между Казакевич и Буртасовой, которая срочно заменила Валерию Васнецову, сдавшую положительный тест на ковид.
Буртасова в конце января выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, но как скажется на спортсменке экстренный перелет в Пекин?
Основная надежда в нашей женской сборной — это Резцова. Эксперты ждут, что Кристина покинет Пекин с одной золотой медалью минимум. Правда, в индивидуальной гонке она далеко не фаворитка.
Шансы Резцовой на успех оцениваются коэффициентом 35.0. При ставке в 1 000 рублей на победу Кристины можно выиграть 35 000 рублей в случае ее успеха.
Успех Нигматуллиной можно взять за 50.0, а Мироновой — за 100.
Шансы нашей сборной в женской индивидуальной гонке невелики, но, если вы верите в победу — ставьте в БЕТСИТИ и добавьте себе новых эмоций к просмотру!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7