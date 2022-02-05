Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть женский скиатлон 5 февраля онлайн в прямом эфире
5 февраля 2022 года в Чжанцзякоу пройдет соревнование по скиатлону среди женщин. Олимпийский комплект наград будет разыгран в Национальном лыжном центре, начало в 10.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1». Эфир стартует в 10.45.
Действующая олимпийская чемпионка в скиатлоне — Шарлотт Калла — самая титулованная шведская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр. Ради вояжа в Пекин она противостояла проблемам с сердцем. Правда, на фоне этого скандинавская лыжница не вошла в число претендентов на олимпийское золото в скиатлоне.
Главный фаворит у женщин — Тереза Йохауг из Норвегии. Она — трехкратная чемпионка мира по скиатлону, а также специализируется на дистанционных дисциплинах. На Олимпиаде 2010 года скандинавская спортсменка выиграла золото в эстафете.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Терезы победить в предстоящей гонке коэффициентом 1.44.
Ее главная соперница — Фрида Карлссон — чемпионка мира 2019 года, шестикратный призер ЧМ и трехкратная чемпионка мира среди юниоров. Поставить на триумф 22-летней шведки можно за 5.00.
Хейди Венг — бронзовый призер Олимпиады 2013 года в скиатлоне — третья претендентка на золото в Чжанцзякоу. Успех 30-летней норвежки доступен за 11.0.
Наталья Непряева — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в скиатлоне — главная претендентка на олимпийское золото от сборной России. Ее шансы победить оцениваются котировкой 13.0.
При ставке в 1 000 рублей на Непряеву можно выиграть 13 000 рублей в случае успеха Натальи.
Аналогичный коэффициент букмекерская компания предлагает на успех Эббы Андерссон. 24-летняя шведская спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.
Каждый из вас может выбрать для себя другого фаворита, например:
· Рози Бреннан — коэффициент 25.0;
· Джессика Диггинс — 25.0;
· Криста Пармакоски — 25.0;
· Татьяна Сорина — 35.0;
· Юлия Ступак — 35.0.
Кому достанется золото женских соревнований по лыжам в скиатлоне?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7