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Сегодня, 09:15

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть женский скиатлон 5 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция женского скиатлона Олимпиады-2022 5 февраля
Егор Сергеев
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

5 февраля 2022 года в Чжанцзякоу пройдет соревнование по скиатлону среди женщин. Олимпийский комплект наград будет разыгран в Национальном лыжном центре, начало в 10.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1». Эфир стартует в 10.45.

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Действующая олимпийская чемпионка в скиатлоне — Шарлотт Калла — самая титулованная шведская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр. Ради вояжа в Пекин она противостояла проблемам с сердцем. Правда, на фоне этого скандинавская лыжница не вошла в число претендентов на олимпийское золото в скиатлоне.

Главный фаворит у женщин — Тереза Йохауг из Норвегии. Она — трехкратная чемпионка мира по скиатлону, а также специализируется на дистанционных дисциплинах. На Олимпиаде 2010 года скандинавская спортсменка выиграла золото в эстафете.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Терезы победить в предстоящей гонке коэффициентом 1.44.

Ее главная соперница — Фрида Карлссон — чемпионка мира 2019 года, шестикратный призер ЧМ и трехкратная чемпионка мира среди юниоров. Поставить на триумф 22-летней шведки можно за 5.00.

Хейди Венг — бронзовый призер Олимпиады 2013 года в скиатлоне — третья претендентка на золото в Чжанцзякоу. Успех 30-летней норвежки доступен за 11.0.

Наталья Непряева — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в скиатлоне — главная претендентка на олимпийское золото от сборной России. Ее шансы победить оцениваются котировкой 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на Непряеву можно выиграть 13 000 рублей в случае успеха Натальи.

Аналогичный коэффициент букмекерская компания предлагает на успех Эббы Андерссон. 24-летняя шведская спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.

Каждый из вас может выбрать для себя другого фаворита, например:

· Рози Бреннан — коэффициент 25.0;

· Джессика Диггинс — 25.0;

· Криста Пармакоски — 25.0;

· Татьяна Сорина — 35.0;

· Юлия Ступак — 35.0.

Кому достанется золото женских соревнований по лыжам в скиатлоне?

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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Олимпиада-2022: соревнования 5 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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