Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть женский скиатлон 5 февраля онлайн в прямом эфире

5 февраля 2022 года в Чжанцзякоу пройдет соревнование по скиатлону среди женщин. Олимпийский комплект наград будет разыгран в Национальном лыжном центре, начало в 10.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1». Эфир стартует в 10.45.

Действующая олимпийская чемпионка в скиатлоне — Шарлотт Калла — самая титулованная шведская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр. Ради вояжа в Пекин она противостояла проблемам с сердцем. Правда, на фоне этого скандинавская лыжница не вошла в число претендентов на олимпийское золото в скиатлоне.

Главный фаворит у женщин — Тереза Йохауг из Норвегии. Она — трехкратная чемпионка мира по скиатлону, а также специализируется на дистанционных дисциплинах. На Олимпиаде 2010 года скандинавская спортсменка выиграла золото в эстафете.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Терезы победить в предстоящей гонке коэффициентом 1.44.

Ее главная соперница — Фрида Карлссон — чемпионка мира 2019 года, шестикратный призер ЧМ и трехкратная чемпионка мира среди юниоров. Поставить на триумф 22-летней шведки можно за 5.00.

Хейди Венг — бронзовый призер Олимпиады 2013 года в скиатлоне — третья претендентка на золото в Чжанцзякоу. Успех 30-летней норвежки доступен за 11.0.

Наталья Непряева — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в скиатлоне — главная претендентка на олимпийское золото от сборной России. Ее шансы победить оцениваются котировкой 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на Непряеву можно выиграть 13 000 рублей в случае успеха Натальи.

Аналогичный коэффициент букмекерская компания предлагает на успех Эббы Андерссон. 24-летняя шведская спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.

Каждый из вас может выбрать для себя другого фаворита, например:

· Рози Бреннан — коэффициент 25.0;

· Джессика Диггинс — 25.0;

· Криста Пармакоски — 25.0;

· Татьяна Сорина — 35.0;

· Юлия Ступак — 35.0.

Кому достанется золото женских соревнований по лыжам в скиатлоне?