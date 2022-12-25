26 декабря в матче регулярного чемпионата НБА встретятся лидеры Восточной конференции и всей лиги «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Игра пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начало в 1.00 по московскому времени. В России не показывают НБА.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «кельтов» серьезными фаворитами матча: поставить на победу хозяев с учетом овертаймов можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 63% вероятности. Успех «оленей» предложен с котировкой 2.60, это около 37% вероятности.

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Селтикс» при благополучном результате принесет 1520 рублей.

Победа «Бостона» в основное время доступна за 1.56, этот рынок на «Милуоки» оценен в 2.65.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на тотал:

• тотал больше 220.5 очка идет за 1.57, ТМ 220.5 — за 2.30;

• тотал больше 222.5 очка можно взять за 1.74, ТМ 222.5 — за 2.09.

«Бостон» — самая результативная команда регулярки: в среднем за матч команда набирает 118.1 очка. Отличный сезон проводят Джейсон Тейтум и Джейлен Браун: первый набирает 30.5 балла в среднем за игру, второй —26.5. Индивидуальный тотал хозяев больше 113.5 очка оценен в 1.78, ИТМ1 (113.5) — в 1.97.

«Милуоки» в среднем за матч набирает 112.5 очка. Лидер команды — Яннис Адетокунбо: у него в среднем за игру набегает 31.4 балла. ИТБ2 (109.5) можно оформить за 1.88, ИТМ2 (109.5) — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Милуоки» 26 декабря 2022 года

Обе команды в этом сезоне показывают достойную результативность: «Селтикс» набирают 118.1 очка в среднем за матч, «Бакс» — 112.5. Также лидеры команды Адетокунбо и Тейтум входят в топ-5 НБА по результативности. Последний матч в регулярном чемпионате между «Бостоном» и «Милуоки» оказался очень результативным — «олени» выиграли 127:121, а на двоих команды набрали 248 очков.

Рекомендуемая ставка: ТБ (220.5) за 1.57.