«Бостон» — «Милуоки»: прогноз на матч НБА 26 декабря 2022 года
26 декабря в матче регулярного чемпионата НБА встретятся лидеры Восточной конференции и всей лиги «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Игра пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начало в 1.00 по московскому времени. В России не показывают НБА.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «кельтов» серьезными фаворитами матча: поставить на победу хозяев с учетом овертаймов можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 63% вероятности. Успех «оленей» предложен с котировкой 2.60, это около 37% вероятности.
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Селтикс» при благополучном результате принесет 1520 рублей.
Победа «Бостона» в основное время доступна за 1.56, этот рынок на «Милуоки» оценен в 2.65.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на тотал:
• тотал больше 220.5 очка идет за 1.57, ТМ 220.5 — за 2.30;
• тотал больше 222.5 очка можно взять за 1.74, ТМ 222.5 — за 2.09.
«Бостон» — самая результативная команда регулярки: в среднем за матч команда набирает 118.1 очка. Отличный сезон проводят Джейсон Тейтум и Джейлен Браун: первый набирает 30.5 балла в среднем за игру, второй —26.5. Индивидуальный тотал хозяев больше 113.5 очка оценен в 1.78, ИТМ1 (113.5) — в 1.97.
«Милуоки» в среднем за матч набирает 112.5 очка. Лидер команды — Яннис Адетокунбо: у него в среднем за игру набегает 31.4 балла. ИТБ2 (109.5) можно оформить за 1.88, ИТМ2 (109.5) — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Милуоки» 26 декабря 2022 года
Обе команды в этом сезоне показывают достойную результативность: «Селтикс» набирают 118.1 очка в среднем за матч, «Бакс» — 112.5. Также лидеры команды Адетокунбо и Тейтум входят в топ-5 НБА по результативности. Последний матч в регулярном чемпионате между «Бостоном» и «Милуоки» оказался очень результативным — «олени» выиграли 127:121, а на двоих команды набрали 248 очков.
Рекомендуемая ставка: ТБ (220.5) за 1.57.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2