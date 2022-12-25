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«Бостон» — «Милуоки»: прогноз на матч НБА 26 декабря 2022 года

Прогноз на матч НБА «Бостон» — «Милуоки» 26 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Яннис Адетокунбо («Мулуоки Бакс»).
Фото Global Look Press

26 декабря в матче регулярного чемпионата НБА встретятся лидеры Восточной конференции и всей лиги «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Игра пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начало в 1.00 по московскому времени. В России не показывают НБА.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «кельтов» серьезными фаворитами матча: поставить на победу хозяев с учетом овертаймов можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 63% вероятности. Успех «оленей» предложен с котировкой 2.60, это около 37% вероятности.

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Селтикс» при благополучном результате принесет 1520 рублей.

Победа «Бостона» в основное время доступна за 1.56, этот рынок на «Милуоки» оценен в 2.65.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на тотал:

• тотал больше 220.5 очка идет за 1.57, ТМ 220.5 — за 2.30;

• тотал больше 222.5 очка можно взять за 1.74, ТМ 222.5 — за 2.09.

«Бостон» — самая результативная команда регулярки: в среднем за матч команда набирает 118.1 очка. Отличный сезон проводят Джейсон Тейтум и Джейлен Браун: первый набирает 30.5 балла в среднем за игру, второй —26.5. Индивидуальный тотал хозяев больше 113.5 очка оценен в 1.78, ИТМ1 (113.5) — в 1.97.

«Милуоки» в среднем за матч набирает 112.5 очка. Лидер команды — Яннис Адетокунбо: у него в среднем за игру набегает 31.4 балла. ИТБ2 (109.5) можно оформить за 1.88, ИТМ2 (109.5) — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Милуоки» 26 декабря 2022 года

Обе команды в этом сезоне показывают достойную результативность: «Селтикс» набирают 118.1 очка в среднем за матч, «Бакс» — 112.5. Также лидеры команды Адетокунбо и Тейтум входят в топ-5 НБА по результативности. Последний матч в регулярном чемпионате между «Бостоном» и «Милуоки» оказался очень результативным — «олени» выиграли 127:121, а на двоих команды набрали 248 очков.

Рекомендуемая ставка: ТБ (220.5) за 1.57.

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«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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