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Сегодня, 12:30

«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

12 ноября в 12-м туре АПЛ «Челси» сыграет дома с «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Сити» серьезным фаворитом игры. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.84 (26%), успех «Челси» идет за еще большие 4.82 (16%).

На то, что синие не уступят, котировка — 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.94. «Верховым» получился только один из семи предыдущих очных матчей команд.

Условие «обе забьют» предложено за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.97.

Победа «Сити» по ударам в створ идет за 1.39. Если по этому компоненту выиграет «Челси», сыграет котировка 4.00. В случае ничьей сумма ставки будет увеличена в 7.75 раза.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.16.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Неизвестно, что должно произойти, чтобы «Сити» не выиграл у «Челси». Пеп и компания обыграли синих в шести последних очных матчах, а сейчас идут на серии из пяти побед. В отличной форме Холанн, который забил семь мячей в этих играх.

Лондонцы в прошлом туре разгромили «Тоттенхэм» (4:1), но начали обыгрывать его только после двух удалений в составе соперника. «Блэкберн» в Кубке лиги также был обыгран тяжело. Эти результаты подтверждают, что «Челси» до сих пор не выбрался из кризиса. Набрать очки против «Сити» будет нереально.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.73.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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«Спартак» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
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Эдуард Сперцян

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 7
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Квинси Промес

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 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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