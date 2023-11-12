12 ноября в 12-м туре АПЛ «Челси» сыграет дома с «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Сити» серьезным фаворитом игры. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.84 (26%), успех «Челси» идет за еще большие 4.82 (16%).

На то, что синие не уступят, котировка — 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.94. «Верховым» получился только один из семи предыдущих очных матчей команд.

Условие «обе забьют» предложено за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.97.

Победа «Сити» по ударам в створ идет за 1.39. Если по этому компоненту выиграет «Челси», сыграет котировка 4.00. В случае ничьей сумма ставки будет увеличена в 7.75 раза.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.16.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Неизвестно, что должно произойти, чтобы «Сити» не выиграл у «Челси». Пеп и компания обыграли синих в шести последних очных матчах, а сейчас идут на серии из пяти побед. В отличной форме Холанн, который забил семь мячей в этих играх.

Лондонцы в прошлом туре разгромили «Тоттенхэм» (4:1), но начали обыгрывать его только после двух удалений в составе соперника. «Блэкберн» в Кубке лиги также был обыгран тяжело. Эти результаты подтверждают, что «Челси» до сих пор не выбрался из кризиса. Набрать очки против «Сити» будет нереально.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.73.

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