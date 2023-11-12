«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 12 ноября 2023 года
12 ноября в 12-м туре АПЛ «Челси» сыграет дома с «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Сити» серьезным фаворитом игры. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.84 (26%), успех «Челси» идет за еще большие 4.82 (16%).
На то, что синие не уступят, котировка — 2.17.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.94. «Верховым» получился только один из семи предыдущих очных матчей команд.
Условие «обе забьют» предложено за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.97.
Победа «Сити» по ударам в створ идет за 1.39. Если по этому компоненту выиграет «Челси», сыграет котировка 4.00. В случае ничьей сумма ставки будет увеличена в 7.75 раза.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.16.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
Неизвестно, что должно произойти, чтобы «Сити» не выиграл у «Челси». Пеп и компания обыграли синих в шести последних очных матчах, а сейчас идут на серии из пяти побед. В отличной форме Холанн, который забил семь мячей в этих играх.
Лондонцы в прошлом туре разгромили «Тоттенхэм» (4:1), но начали обыгрывать его только после двух удалений в составе соперника. «Блэкберн» в Кубке лиги также был обыгран тяжело. Эти результаты подтверждают, что «Челси» до сих пор не выбрался из кризиса. Набрать очки против «Сити» будет нереально.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3