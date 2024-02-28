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28 февраля, 12:15

«Интер» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 28 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Марко Арнаутович «Интер»).
Фото Global Look Press

Лидер серии А «Интер» в отложенной игре 21-го тура сойдется с «Аталантой», занимающей пятую строчку. Встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует за пять минут до стартового свистка.

Италия. Серия А. 21-й тур
28 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Симоне Индзаги: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.65, что примерно 59% вероятности. Победа гостей доступна с котировкой 5.20 (18%), раздел очков оценен в 4.10 (23%).

Последние четыре встречи команд закончились в пользу нерадзурри: взять непоражение «Аталанты» в предстоящем поединке можно за 2.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на превосходство подопечных Симоне Индзаги:

• 1:0 и 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.00.

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Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.79, обратный вариант представлен за 2.02.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и ТБ 2.5 предложена за 2.07.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
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 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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