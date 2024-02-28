Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года

Лидер серии А «Интер» в отложенной игре 21-го тура сойдется с «Аталантой», занимающей пятую строчку. Встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует за пять минут до стартового свистка.

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Симоне Индзаги: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.65, что примерно 59% вероятности. Победа гостей доступна с котировкой 5.20 (18%), раздел очков оценен в 4.10 (23%).

Последние четыре встречи команд закончились в пользу нерадзурри: взять непоражение «Аталанты» в предстоящем поединке можно за 2.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча намекают на превосходство подопечных Симоне Индзаги:

• 1:0 и 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.79, обратный вариант представлен за 2.02.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и ТБ 2.5 предложена за 2.07.