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28 февраля, 10:15

«Челси» — «Лидс»: прогноз на матч Кубка Англии 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Global Look Press

28 февраля «Челси» и «Лидс» сойдутся в 1/8 финала Кубка Англии. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Дэвида Кута прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 22:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:2
Лидс

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.54, вероятность — примерно 63%. Успех «павлинов» доступен с котировкой 6.00 (16%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Проход лондонцев в следующий раунд предложен за 1.27, квалификация «Лидса» в четвертьфинал дана за 3.85.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают серьезное превосходство синих:

• 2:0 — за 7.20;

• 1:1 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.72, обратный вариант оценен в 2.12.

Маркос Льоренте и&nbsp;Иньяки Уильямс (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетик&raquo;). Чтобы прорваться в финал Кубка, «Атлетико» нужно чудо: победить «Атлетик», который не проигрывал дома с августа

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лидс»

Сейчас для лондонцев даже «Лидс» со второй строчки чемпионшипа может оказаться серьезным соперником, тем более что он находится в отличной форме. Команда Даниеля Фарке не знает поражений на протяжении 12 матчей, в 11 из которых победила, а сразу в восьми даже не пропустила. К тому же в составе «павлинов» достаточно опытных по меркам АПЛ футболистов — Глен Камара, Итан Ампаду, Дэниел Джеймс, Иллан Мелье и другие. «Челси» же проводит крайне нестабильный сезон: только что проиграл в финале Кубка лиги «Ливерпулю» (0:1), а в предыдущих семи поединках во всех турнирах добыл всего два успеха.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.98.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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