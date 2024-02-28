28 февраля «Челси» и «Лидс» сойдутся в 1/8 финала Кубка Англии. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Дэвида Кута прозвучит в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.54, вероятность — примерно 63%. Успех «павлинов» доступен с котировкой 6.00 (16%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Проход лондонцев в следующий раунд предложен за 1.27, квалификация «Лидса» в четвертьфинал дана за 3.85.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают серьезное превосходство синих:

• 2:0 — за 7.20;

• 1:1 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.72, обратный вариант оценен в 2.12.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Лидс»

Сейчас для лондонцев даже «Лидс» со второй строчки чемпионшипа может оказаться серьезным соперником, тем более что он находится в отличной форме. Команда Даниеля Фарке не знает поражений на протяжении 12 матчей, в 11 из которых победила, а сразу в восьми даже не пропустила. К тому же в составе «павлинов» достаточно опытных по меркам АПЛ футболистов — Глен Камара, Итан Ампаду, Дэниел Джеймс, Иллан Мелье и другие. «Челси» же проводит крайне нестабильный сезон: только что проиграл в финале Кубка лиги «Ливерпулю» (0:1), а в предыдущих семи поединках во всех турнирах добыл всего два успеха.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.98.