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«Хетафе» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 20 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Хетафе» — «Валенсия» 20 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press

В понедельник, 20 февраля, «Хетафе» и «Валенсия» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на онлайн-платформе Okko Спорт. Начало трансляции в 22.50 мск. Матч обслужит арбитр Марио Мелеро Лопес.

Испания. Лига 1. 22-й тур
20 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Валенсия

Букмекеры не выявили явного фаворита встречи. На победу «Хетафе» можно поставить за 2.85, это примерно 34% вероятности исхода. Выигрыш «Валенсии» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложен такой же коэффициент — 2.90 (33%).

Если поставить на ничью или на победу «летучих мышей» 1000 рублей, то можно выиграть 2900 рублей. Прибыль в таком случае составит 1900 рублей.

В среднем в матчах «Хетафе» и «Валенсии» забивается 3.03 мяча. На ближайшую встречу тотал больше 2.5 гола доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

«Валенсия» пропустила в шести последних матчах, «Хетафе» — в семи. На то, что обе команды не уйдут с поля без голов, можно поставить за 2.36. Ставка на «обе забьют — нет» оценена в 1.59.

Три наиболее вероятных результата:

  • победа «Хетафе» 1:0 или ничья 1:1 за 5.80;

  • триумф"Валенсии" 1:0 — за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Хетафе» — «Валенсия»

У «Хетафе» ужасная реализация — всего 18 мячей в 21-й встрече и безвыигрышная серия из семи матчей в 2023 году. Темно-синие в тройке худших клубов Испании по результатам, показанным дома: всего две победы при пяти поражениях и четырех ничьих. Разница мячей удручает — 10:14.

«Валенсия» же входит в топ-3 слабейших команд Испании по очкам, набранным на выезде: всего шесть баллов в десяти встречах. В гостях «летучие мыши» победили всего один раз, забили восемь мячей и пропустили 14.

Спасти «Валенсию» призван новый главный тренер Рубен Бараха, которого назначили несколько дней назад. Пока он только ищет подход к игрокам.

«Хетафе» в двух последних поединках вырвал очки у «Атлетико» и «Райо Вальекано» (оба — по 1:1). Несмотря на победу «Валенсии» в первом круге (5:1), история встреч тоже говорит в пользу хозяев: команда Кике Флореса не проиграла в шести из восьми последних очных игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.92.

Футбол
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ФК Валенсия
ФК Хетафе
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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