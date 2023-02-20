«Хетафе» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 20 февраля 2023 года
В понедельник, 20 февраля, «Хетафе» и «Валенсия» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на онлайн-платформе Okko Спорт. Начало трансляции в 22.50 мск. Матч обслужит арбитр Марио Мелеро Лопес.
Букмекеры не выявили явного фаворита встречи. На победу «Хетафе» можно поставить за 2.85, это примерно 34% вероятности исхода. Выигрыш «Валенсии» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложен такой же коэффициент — 2.90 (33%).
Если поставить на ничью или на победу «летучих мышей» 1000 рублей, то можно выиграть 2900 рублей. Прибыль в таком случае составит 1900 рублей.
В среднем в матчах «Хетафе» и «Валенсии» забивается 3.03 мяча. На ближайшую встречу тотал больше 2.5 гола доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.
«Валенсия» пропустила в шести последних матчах, «Хетафе» — в семи. На то, что обе команды не уйдут с поля без голов, можно поставить за 2.36. Ставка на «обе забьют — нет» оценена в 1.59.
Три наиболее вероятных результата:
-
победа «Хетафе» 1:0 или ничья 1:1 за 5.80;
-
триумф"Валенсии" 1:0 — за 5.90.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Хетафе» — «Валенсия»
У «Хетафе» ужасная реализация — всего 18 мячей в 21-й встрече и безвыигрышная серия из семи матчей в 2023 году. Темно-синие в тройке худших клубов Испании по результатам, показанным дома: всего две победы при пяти поражениях и четырех ничьих. Разница мячей удручает — 10:14.
«Валенсия» же входит в топ-3 слабейших команд Испании по очкам, набранным на выезде: всего шесть баллов в десяти встречах. В гостях «летучие мыши» победили всего один раз, забили восемь мячей и пропустили 14.
Спасти «Валенсию» призван новый главный тренер Рубен Бараха, которого назначили несколько дней назад. Пока он только ищет подход к игрокам.
«Хетафе» в двух последних поединках вырвал очки у «Атлетико» и «Райо Вальекано» (оба — по 1:1). Несмотря на победу «Валенсии» в первом круге (5:1), история встреч тоже говорит в пользу хозяев: команда Кике Флореса не проиграла в шести из восьми последних очных игр.
Рекомендуемая ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2