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Франция — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Марокко 14 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Французы празднуют.
Фото Global Look Press

14 декабря сборные Франции и Марокко решат, кто сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи французов. Поставить на них можно за 1.56, это примерно 64%. Ничья доступна за 3.90 (25%), победа марокканцев — за 7.60 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Марокканцы не проиграли еще ни одного матча на мундиале. Верите, что повторят успех? Оформите ставку за 2.55.

В матче доступна ставка на проход финал — счастье Франции оценили в 1.26, Марокко — в 4.30.

Улучшить котировку на победу Франции или добавить шансов Марокко можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.90.

«Верх» в играх при участии французов прошел четыре раза на этом мундиале. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.36, обратный исход идет за 1.66.

Вариант «обе забьют» эксперты видят маловероятным, коэффициент на него — 2.40.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:0 в пользу Франции за 4.90.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Марокко

Французы готовы забивать ради победы — меньше двух мячей они оформили лишь однажды, в матче против Туниса. Да и то там сыграл резервный состав «Трехцветных», так что основа еще ни разу не отпустила соперника без гола. Марокканцам не стоит обольщаться — они не смогут вечно охранять ворота надежно, ошибки в защите команда уже допускала. Французам хватит класса воспользоваться возможностями.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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