Прогноз на матч чемпионата мира Франция — Марокко 14 декабря 2022 года

14 декабря сборные Франции и Марокко решат, кто сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи французов. Поставить на них можно за 1.56, это примерно 64%. Ничья доступна за 3.90 (25%), победа марокканцев — за 7.60 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Марокканцы не проиграли еще ни одного матча на мундиале. Верите, что повторят успех? Оформите ставку за 2.55.

В матче доступна ставка на проход финал — счастье Франции оценили в 1.26, Марокко — в 4.30.

Улучшить котировку на победу Франции или добавить шансов Марокко можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.90.

«Верх» в играх при участии французов прошел четыре раза на этом мундиале. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.36, обратный исход идет за 1.66.

Вариант «обе забьют» эксперты видят маловероятным, коэффициент на него — 2.40.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:0 в пользу Франции за 4.90.

Прогноз и ставка на матч Франция — Марокко

Французы готовы забивать ради победы — меньше двух мячей они оформили лишь однажды, в матче против Туниса. Да и то там сыграл резервный состав «Трехцветных», так что основа еще ни разу не отпустила соперника без гола. Марокканцам не стоит обольщаться — они не смогут вечно охранять ворота надежно, ошибки в защите команда уже допускала. Французам хватит класса воспользоваться возможностями.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.