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Сегодня, 13:15

Франция — Марокко: сколько голов ждать от Мбаппе в матче 1/2 чемпионата мира против Марокко

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

14 декабря в Катаре состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором Франция сразится с Марокко. Победитель сыграет в матче за титул с Аргентиной, проигравший — за третье место с Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр — мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом встречи. На победу «Трехцветных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.00 (12%).

Выход действующих чемпионов мира в финал предложено взять за 1.26, африканцев — за 4.30.

Килиан Мбаппе — лидер атаки сборной Франции. В Катаре он забил уже пять мячей и на пару с Месси лидирует в гонке бомбардиров турнира. Нападающий «ПСЖ» отличился в трех играх из пяти. На его гол в предстоящей встрече можно поставить за 2.00, на дубль — за 6.94, на хет-трик — за 21.2.

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У вас есть возможность выбрать отрезок матча, по ходу которого Мбаппе поразит ворота Марокко:

  • с 1-й по 15-ю минуту — 11.0;

  • с 16-й по 30-ю минуту — 10.0;

  • с 31-й по 45-ю минуту — 9.00.

Будет ли гол Мбаппе победным? Коэффициент на это — 4.00.

На его результативный удар правой ногой котировка — 2.60, левой — 8.00, головой — 20.0.

Отличный вариант «за фол на Мбаппе назначат пенальти». Взять его можно за 9.00.

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Франция — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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