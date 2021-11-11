Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

Россия — Кипр: коэффициенты и ставки на матч отбора ЧМ-2022 11 ноября

13:15
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

11 ноября сборная России примет Кипр в рамках очередного тура отбора к ЧМ-2022. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.00. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Россия 1».

11.11.2021 | Россия — Кипр
Валерий Карпин. Россия — Кипр: игроки не сомневаются в успехе команды Карпина

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом матча. Поставить на Россию можно за 1.16 — это около 83% вероятности. Шансы сборной Кипра на победу оцениваются коэффициентом 20.0 (5%), а ничья — 8.00 (12%).

Ф1(-2.5) доступна за 2.44, а Ф2(+2.5) — за 1.55.

При ставке в 1000 рублей на Ф1(-2.5) можно выиграть 2440 рублей в случае победы сборной России с разницей в три или более гола.

Поставить на тотал голов в матче больше 2.5 можно за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.27.

В матче первого круга, на выезде, Россия забила Кипру два мяча. Сумеет отличиться дома трижды или более? Сделать ставку на ИТБ1 (2.5) можно с коэффициентом 2.00.

Шансы Кипра отличиться в этом матче оцениваются коэффициентом 2.42.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
11 ноября, 20:00
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
Раскрыть
Live
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
МИД РФ пообещал ответ в случае введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
0