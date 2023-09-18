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Сегодня, 14:15

«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Динамо» против «Спартака».
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо»

18 сентября в КХЛ пройдет матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире оно будет показано на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что матч завершится в пользу «Динамо», на победу которого в основное время можно поставить за 1.95. Вероятность такого исхода — порядка 51%. Ничью предложено взять за 4.10 (21%), успех «Спартака» — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат, если он случится, принесет выплату в 4100 рублей.

Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

Гол в каждом периоде можно взять за 1.73. Если же в какой-то 20-минутке шайба заброшена не будет, сыграет коэффициент 1.97.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

«Динамо» и «Спартак» занимают соседние строчки на «Западе» после семи матчей: у бело-голубых 10 очков, у красно-белых — девять. При этом команда Алексея Кудашова набрала сумасшедший ход: выиграла четыре матча подряд, в двух последних одолев на выезде ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).

«Спартак» тоже обыграл армейцев Санкт-Петербурга (3:0) и добрался до овертайма с командой Федорова (2:3), но все-таки не был так хорош, как «Динамо». Плюс у гостей предстоящего матча вся игра держится на ярком первом звене (Морозов, Голдобин и Порядин набрали 27 очков на троих). У хозяев же лидеры, которые могут сделать результат, есть в каждом звене.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.95.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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