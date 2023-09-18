18 сентября в главном матче дня КХЛ московский ЦСКА на своем поле сыграет с ярославским «Локомотивом». Игра состоится в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте «Матч ТВ» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт показа — в 18.55 мск.

ЦСКА считается аналитиками букмекерской компании Winline фаворитом встречи. Его победу по итогам трех периодов предложено взять за 2.20, это порядка 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Локомотива» — за 3.05 (32%).

Если поставите 1000 рублей на железнодорожников, то их триумф принесет вам 3050 рублей.

Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.

Считаете, что игра получится результативной? Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.94, ТМ 4.5 — за 1.90.

В трех из четырех последних встреч между этими командами в Москве отличилась лишь одна команда. Вариант «обе забьют» доступен за скромнейшие 1.19, а «обе забьют — нет» — за 5.00.

Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

ЦСКА на старте сезона не показывает игру, которой от него все ждут. Армейцы проиграли четыре из семи матчей, в том числе скромному «Куньлуню» в овертайме. А еще они уступили всем трем топ-соперникам: «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и московскому «Динамо» (1:4).

«Локомотив» отдал две из шести игр — лидирующему на «Западе» «Торпедо» (2:5) и неожиданно «Сочи» (0:5). При этом в остальных встречах железнодорожники побеждали не слишком убедительно, за исключением последней встречи с «Куньлунем» (4:0).

По сути, обе команды сейчас находятся далеко от своего пика. Но выбор стоит сделать в пользу армейцев, которые умеют мобилизоваться в важный момент, обладают более сбалансированным составом и играют дома.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с учетом ОТ и буллитов за 1.71.

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