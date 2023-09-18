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Сегодня, 12:35

«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Данила Квартальнов.
Фото Официальный телеграм-канал «Металлург»

18 сентября в Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Встреча КХЛ пройдет на «Арене Металлург», стартовое вбрасывание назначено на 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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«Металлург» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. Победу «Магнитки» в основное время можно взять за 2.36, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), триумф «Авто» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей принесет 4100, если команды «разойдутся миром» по итогам 60 минут игры.

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в основное время всего один из 11 последних матчей. Вариант Х2 оценен в 1.63.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставок на количество шайб:

  • тотал больше 4.5 идет за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.22;

  • ТБ 5.5 — за 2.34, ТМ 5.5 — за 1.63.

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«Металлург» забил в первом периоде в шести последних матчах в КХЛ. На то, что это случится снова, котировка — 1.83.

Считаете, что счет в игре откроют хозяева? Такой вариант предложен за 1.80, на гостей — за 1.89.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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