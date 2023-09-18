18 сентября ЦСКА и «Локомотив» проведут очередной матч в КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 18.55 мск.

Букмекерская компания Winline оценила шансы команд и назвала ЦСКА фаворитом. Успех армейцев в основное время доступен за 2.20, это около 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (23%), триумф «Локомотива» — за 3.05 (32%).

Победа команды Сергея Федорова, если поставить на нее 1000 рублей, принесет выигрыш в размере 2200 рублей.

Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.94, ТМ 4.5 — в 1.90.

В семи последних матчах ЦСКА уступил «Локо» по броскам в створ. Очередную победу «железнодорожников» можно взять за 1.85.

Ярославцы забросили первыми в двух предыдущих играх КХЛ, а москвичи — пропустили. На то, что счет откроют гости, котировка — 1.98.

Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.

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