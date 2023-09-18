ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
18 сентября ЦСКА и «Локомотив» проведут очередной матч в КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 18.55 мск.
Букмекерская компания Winline оценила шансы команд и назвала ЦСКА фаворитом. Успех армейцев в основное время доступен за 2.20, это около 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (23%), триумф «Локомотива» — за 3.05 (32%).
Победа команды Сергея Федорова, если поставить на нее 1000 рублей, принесет выигрыш в размере 2200 рублей.
Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.94, ТМ 4.5 — в 1.90.
В семи последних матчах ЦСКА уступил «Локо» по броскам в створ. Очередную победу «железнодорожников» можно взять за 1.85.
Ярославцы забросили первыми в двух предыдущих играх КХЛ, а москвичи — пропустили. На то, что счет откроют гости, котировка — 1.98.
Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1