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3 марта, 06:15

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 3 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 3 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артем Дзюба («Локомотив») и Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Официальный сайт «Динамо»

В 19-м туре РПЛ состоится московское дерби — сойдутся «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдет 3 марта на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
03 мар, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Локомотив

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться победы: на бело-голубых предложили котировку 2.29, вероятность — примерно 42%. Успех железнодорожников доступен за 3.05 (31%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75.

Вероятность того, что «Локомотив» не проиграет, оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Динамо»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 2:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на обмен голами можно за 1.64, обратный рынок идет за 2.27.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

Команды замыкают топ-5 самых результативных в РПЛ — в среднем за 90 минут они заколотили по 1,61 мяча. Также за «Динамо» выступает второй игрок чемпионата по «гол+пас»: Константин Тюкавин набрал 8+4, лучший в «Локо» Максим Глушенков оформил 5+5. В семи из предыдущих 10 дерби соперники обменялись меткими выстрелами — стоит ждать продолжения тренда.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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