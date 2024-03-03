Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 3 марта 2024 года

В 19-м туре РПЛ состоится московское дерби — сойдутся «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдет 3 марта на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться победы: на бело-голубых предложили котировку 2.29, вероятность — примерно 42%. Успех железнодорожников доступен за 3.05 (31%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75.

Вероятность того, что «Локомотив» не проиграет, оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Динамо»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 8.20;

• 2:0 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на обмен голами можно за 1.64, обратный рынок идет за 2.27.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

Команды замыкают топ-5 самых результативных в РПЛ — в среднем за 90 минут они заколотили по 1,61 мяча. Также за «Динамо» выступает второй игрок чемпионата по «гол+пас»: Константин Тюкавин набрал 8+4, лучший в «Локо» Максим Глушенков оформил 5+5. В семи из предыдущих 10 дерби соперники обменялись меткими выстрелами — стоит ждать продолжения тренда.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.