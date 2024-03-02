«Валенсия» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
2 марта «Валенсия» примет «Реал» в 27-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Месталья» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики отдали предпочтение сливочным. Успех «Реала» предложили за 1.67, это соответствует примерно 55% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.89 (26%), триумф «летучих мышей» — за 5.32 (19%).
«Обе забьют» оценили в 1.98, коэффициент на обратный вариант — 1.82. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83.
Победу мадридцев с форой (-1) можно сыграть за 2.14. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.70.
Джуд Беллингем пропустил из-за травмы почти три недели, но, вероятно, сыграет на «Месталье». Специалисты считают англичанина самым вероятным автором взятия ворот и дали на его точный удар котировку 2.50.
В первом круге парни Карло Анчелотти разгромили «Валенсию» (5:1). Индивидуальный тотал бланкос больше двух голов представлен за 2.64.
Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:1. Такой счет идет за 7.23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5