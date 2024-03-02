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2 марта, 18:15

«Валенсия» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Валенсия» — «Реал» 2 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич («Реал»).
Фото Global Look Press

2 марта «Валенсия» примет «Реал» в 27-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Месталья» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 27-й тур
02 мар, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:2
Реал

Аналитики отдали предпочтение сливочным. Успех «Реала» предложили за 1.67, это соответствует примерно 55% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.89 (26%), триумф «летучих мышей» — за 5.32 (19%).

«Обе забьют» оценили в 1.98, коэффициент на обратный вариант — 1.82. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83.

Победу мадридцев с форой (-1) можно сыграть за 2.14. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.70.

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Джуд Беллингем пропустил из-за травмы почти три недели, но, вероятно, сыграет на «Месталье». Специалисты считают англичанина самым вероятным автором взятия ворот и дали на его точный удар котировку 2.50.

В первом круге парни Карло Анчелотти разгромили «Валенсию» (5:1). Индивидуальный тотал бланкос больше двух голов представлен за 2.64.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:1. Такой счет идет за 7.23.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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