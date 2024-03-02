2 марта «Валенсия» примет «Реал» в 27-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Месталья» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики отдали предпочтение сливочным. Успех «Реала» предложили за 1.67, это соответствует примерно 55% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.89 (26%), триумф «летучих мышей» — за 5.32 (19%).

«Обе забьют» оценили в 1.98, коэффициент на обратный вариант — 1.82. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83.

Победу мадридцев с форой (-1) можно сыграть за 2.14. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.70.

Джуд Беллингем пропустил из-за травмы почти три недели, но, вероятно, сыграет на «Месталье». Специалисты считают англичанина самым вероятным автором взятия ворот и дали на его точный удар котировку 2.50.

В первом круге парни Карло Анчелотти разгромили «Валенсию» (5:1). Индивидуальный тотал бланкос больше двух голов представлен за 2.64.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:1. Такой счет идет за 7.23.