«Спартак» — СКА: Ротенберг не покорит Москву
22 декабря в Москве в ледовом дворце «Мегаспорт» в плей-офф КХЛ сыграют «Спартак» и СКА. Игра стартует в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
«Спартак» — СКА: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у СКА в основное время выше. На него можно поставить с коэффициентом 1.98 — это примерно 47% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Спартака» идет за 3.40 (29%).
На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 2.15. Аналогичная ставка на СКА идет за 1.65. Ставка «нет гола» оценивается в 47.0.
На Ф1 (+1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.59. Ф2 (-1) можно взять за 2.27.
На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.70. Обратный исход возможен за 2.16.
«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча
«Спартак» отлично начал серию против команды Романа Ротенберга, обыграв фаворита в первой встрече со счетом 6:1. Вторая игра вышла более напряженной. Явный фаворит — СКА — с большим трудом обыграл гостей со счетом 2:1.
До этого, когда коллективы встречались еще в регулярке, москвичи также одержали победу — со счетом 2:1. Так что красно-белые умеют доставлять проблемы питерцам.
В обороне против питерцев красно-белые пока играют очень прилично, пропустив всего три шайбы за две игры плей-офф. Больше двух СКА забивал «Спартаку» довольно давно — в феврале 2021 года. Давайте поставим на то, что и в грядущей встрече индивидуальный тотал гостей будет меньше 2.5. Найти этот результат можно в линии букмекера за 2.02.
Также поставим на то, что «Спартак» не проиграет дома в основное время за 1.77. В родных стенах коллектив Бориса Миронова не проигрывает в трех из четырех последних матчей, а СКА не обыгрывал красно-белых в Москве с сентября прошлого года.
«Спартак» — СКА: ставка на матч
Москвичи хорошо начали серию против СКА, разгромив их в первом матче со счетом 6:1. Дома команде будет еще проще против питерцев. Тем более что здесь они не проигрывают клубу Романа Ротенберга с сентября 2021 года. Берем исход «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7