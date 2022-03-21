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Сегодня, 10:15

«Спартак» — СКА: Ротенберг не покорит Москву

Прогноз на третий матч серии «Спартак» — СКА
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Роман Ротенберг.
Фото photo.khl.ru
Красно-белые слишком хороши дома.

22 декабря в Москве в ледовом дворце «Мегаспорт» в плей-офф КХЛ сыграют «Спартак» и СКА. Игра стартует в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

 
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«Спартак» — СКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у СКА в основное время выше. На него можно поставить с коэффициентом 1.98 — это примерно 47% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Спартака» идет за 3.40 (29%).

На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 2.15. Аналогичная ставка на СКА идет за 1.65. Ставка «нет гола» оценивается в 47.0.

На Ф1 (+1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.59. Ф2 (-1) можно взять за 2.27.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.70. Обратный исход возможен за 2.16.

 
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«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча

«Спартак» отлично начал серию против команды Романа Ротенберга, обыграв фаворита в первой встрече со счетом 6:1. Вторая игра вышла более напряженной. Явный фаворит — СКА — с большим трудом обыграл гостей со счетом 2:1.

До этого, когда коллективы встречались еще в регулярке, москвичи также одержали победу — со счетом 2:1. Так что красно-белые умеют доставлять проблемы питерцам.

В обороне против питерцев красно-белые пока играют очень прилично, пропустив всего три шайбы за две игры плей-офф. Больше двух СКА забивал «Спартаку» довольно давно — в феврале 2021 года. Давайте поставим на то, что и в грядущей встрече индивидуальный тотал гостей будет меньше 2.5. Найти этот результат можно в линии букмекера за 2.02.

Также поставим на то, что «Спартак» не проиграет дома в основное время за 1.77. В родных стенах коллектив Бориса Миронова не проигрывает в трех из четырех последних матчей, а СКА не обыгрывал красно-белых в Москве с сентября прошлого года.

 
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«Спартак» — СКА: ставка на матч

Москвичи хорошо начали серию против СКА, разгромив их в первом матче со счетом 6:1. Дома команде будет еще проще против питерцев. Тем более что здесь они не проигрывают клубу Романа Ротенберга с сентября 2021 года. Берем исход «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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