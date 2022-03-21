Красно-белые слишком хороши дома.

22 декабря в Москве в ледовом дворце «Мегаспорт» в плей-офф КХЛ сыграют «Спартак» и СКА. Игра стартует в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

«Спартак» — СКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у СКА в основное время выше. На него можно поставить с коэффициентом 1.98 — это примерно 47% вероятности. Ничья оценивается в 3.90 (24%), успех «Спартака» идет за 3.40 (29%).

На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 2.15. Аналогичная ставка на СКА идет за 1.65. Ставка «нет гола» оценивается в 47.0.

На Ф1 (+1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.59. Ф2 (-1) можно взять за 2.27.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 1.70. Обратный исход возможен за 2.16.

«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча

«Спартак» отлично начал серию против команды Романа Ротенберга, обыграв фаворита в первой встрече со счетом 6:1. Вторая игра вышла более напряженной. Явный фаворит — СКА — с большим трудом обыграл гостей со счетом 2:1.

До этого, когда коллективы встречались еще в регулярке, москвичи также одержали победу — со счетом 2:1. Так что красно-белые умеют доставлять проблемы питерцам.

В обороне против питерцев красно-белые пока играют очень прилично, пропустив всего три шайбы за две игры плей-офф. Больше двух СКА забивал «Спартаку» довольно давно — в феврале 2021 года. Давайте поставим на то, что и в грядущей встрече индивидуальный тотал гостей будет меньше 2.5. Найти этот результат можно в линии букмекера за 2.02.

Также поставим на то, что «Спартак» не проиграет дома в основное время за 1.77. В родных стенах коллектив Бориса Миронова не проигрывает в трех из четырех последних матчей, а СКА не обыгрывал красно-белых в Москве с сентября прошлого года.

«Спартак» — СКА: ставка на матч

Москвичи хорошо начали серию против СКА, разгромив их в первом матче со счетом 6:1. Дома команде будет еще проще против питерцев. Тем более что здесь они не проигрывают клубу Романа Ротенберга с сентября 2021 года. Берем исход «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет в основное время» за 1.77.