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Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 21 марта

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
«Салават Юлаев» — «Трактор».
Фото ХК «Салават Юлаев»

21 марта на «Уфа-Арене» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд примерно равны. На победу «Салавата» в основное время можно поставить с коэффициентом 3.00 — это примерно 32% вероятности. Ничья оценивается в 3.70 (26%), успех «Трактора» идет за 2.30 (42%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.37, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

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Сделать ставку на первый гол «Салавата» можно за 2.02.

Аналогичная ставка на «Трактор» есть в линии за 1.74.

Шансы «Салавата» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.55. Та же ставка на «Трактор» имеется с коэффициентом 2.07.

  • ТМ 0.5 — 47.0;

  • обе забьют: нет — 4.60;

  • выход в 1/2: «Салават» — 2.45.

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ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 10
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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