21 марта на «Уфа-Арене» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд примерно равны. На победу «Салавата» в основное время можно поставить с коэффициентом 3.00 — это примерно 32% вероятности. Ничья оценивается в 3.70 (26%), успех «Трактора» идет за 2.30 (42%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.37, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

Сделать ставку на первый гол «Салавата» можно за 2.02.

Аналогичная ставка на «Трактор» есть в линии за 1.74.

Шансы «Салавата» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.55. Та же ставка на «Трактор» имеется с коэффициентом 2.07.