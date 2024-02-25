25 февраля в финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Команды сойдутся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 18.00 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.

Эксперты назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа в основное время представлен коэффициент 2.16, что соответствует 45% вероятности исхода. Ничья по итогам 90 минут доступна за 3.77 (26%), а триумф синих — за 3.26 (29%).

«Ливерпуль» не уступил в восьми последних поединках против «Челси». Верите, что команда Маурисио Почеттино в этот раз не проиграет? Сыграть 1Х можно за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32. Обмен голами оценен в 1.56, опция «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Аналитики считают, что самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот результат дана котировка 6.94.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Три недели назад скаузеры крупно обыграли синих в АПЛ (4:1). Но перед этим семь подряд очных встреч завершились «миром». Причем в восьми из 10 поединков соперники не пробили «верх» по голам.

В финале Кубка лиги шансы «Ливерпуля» выглядят предпочтительнее: команда Клоппа в прекрасной форме и борется за все возможные трофеи, чтобы красиво проводить немца. Поэтому вероятна победа или ничья красных в основное время при не самой результативной игре.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 2.10.