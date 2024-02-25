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25 февраля, 08:15

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 25 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль» 25 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Луис Диас («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

25 февраля в финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Команды сойдутся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 18.00 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Кубок лиги. Финал
25 февр, 18:00. Wembley (Лондон)
Челси
0:1
Ливерпуль

Эксперты назвали фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа в основное время представлен коэффициент 2.16, что соответствует 45% вероятности исхода. Ничья по итогам 90 минут доступна за 3.77 (26%), а триумф синих — за 3.26 (29%).

«Ливерпуль» не уступил в восьми последних поединках против «Челси». Верите, что команда Маурисио Почеттино в этот раз не проиграет? Сыграть 1Х можно за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.32. Обмен голами оценен в 1.56, опция «обе забьют — нет» идет за 2.45.

Аналитики считают, что самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот результат дана котировка 6.94.

Алексей Миранчук и&nbsp;Тиджани Рейндерс (&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;). В этом сезоне Миранчук помог «Аталанте» одолеть «Милан» дважды. Устоят ли красно-черные на этот раз?

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Три недели назад скаузеры крупно обыграли синих в АПЛ (4:1). Но перед этим семь подряд очных встреч завершились «миром». Причем в восьми из 10 поединков соперники не пробили «верх» по голам.

В финале Кубка лиги шансы «Ливерпуля» выглядят предпочтительнее: команда Клоппа в прекрасной форме и борется за все возможные трофеи, чтобы красиво проводить немца. Поэтому вероятна победа или ничья красных в основное время при не самой результативной игре.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

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