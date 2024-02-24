24 февраля кризисную «Баварию» поджидает новое испытание — «Лейпциг», идущий в бундеслиге пятым. Игра 23-го тура состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», арбитр Саша Штегеманн даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов добиться успеха: поставить на подопечных Томаса Тухеля можно с коэффициентом 1.73, это около 56% вероятности. Выигрыш гостей и ничья предложены с одинаковой котировкой 4.40 (22%).

«Лейпциг» не уступил мюнхенцам в четырех встречах подряд: очередное непоражение «РБ» доступно за 2.20.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка все равно намекают на превосходство «Баварии»:

• 1:1 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.75.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.49, обратная опция дана за 2.60.

Поставить на то, что «Лейпциг» победит хотя бы в одном из таймов, можно за 2.35. Альтернативный рынок предложен за 1.53.