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24 февраля, 16:15

«Бавария» — «Лейпциг»: где смотреть матч бундеслиги 24 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 24 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Леон Горецка («Бавария»).
Фото Global Look Press

24 февраля кризисную «Баварию» поджидает новое испытание — «Лейпциг», идущий в бундеслиге пятым. Игра 23-го тура состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», арбитр Саша Штегеманн даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
24 февр, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:1
РБ Лейпциг

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов добиться успеха: поставить на подопечных Томаса Тухеля можно с коэффициентом 1.73, это около 56% вероятности. Выигрыш гостей и ничья предложены с одинаковой котировкой 4.40 (22%).

«Лейпциг» не уступил мюнхенцам в четырех встречах подряд: очередное непоражение «РБ» доступно за 2.20.

При этом три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка все равно намекают на превосходство «Баварии»:

• 1:1 — за 7.80;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.80.

Мануэль Нойер (&laquo;Бавария&raquo;). «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 24 февраля 2024 года

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.75.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.49, обратная опция дана за 2.60.

Поставить на то, что «Лейпциг» победит хотя бы в одном из таймов, можно за 2.35. Альтернативный рынок предложен за 1.53.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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