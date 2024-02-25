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25 февраля, 10:15

«Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 25 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 25 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Global Look Press

25 февраля в 26-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Аталанта». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 22.35 мск.

Италия. Серия А. 26-й тур
25 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Аталанта

Аналитики считают хозяев фаворитами. На успех россонери предложен коэффициент 2.39, что соответствует 40% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), а триумф «Аталанты» — за 2.90 (33%).

Миланцы не уступили бергамаскам в пяти из семи предыдущих встреч в серии А. На непоражение парней Джанпьеро Гасперини дали котировку 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.04. На обмен голами можно поставить за 1.61, обратный рынок оценен в 2.27.

По мнению экспертов, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.41.

Алексей Миранчук и&nbsp;Тиджани Рейндерс (&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;). В этом сезоне Миранчук помог «Аталанте» одолеть «Милан» дважды. Устоят ли красно-черные на этот раз?

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Аталанта»

Как минимум три мяча было забито в шести из семи предыдущих встреч миланцев в чемпионате Италии. При родных фанатах россонери выиграли в шести случаях из семи (однажды разошлись миром).

У «Аталанты» серия из семи поединков без поражений — шесть побед и ничья. При этом парни Гасперини пропустили в пяти выездах подряд. На поле «Милана» бергамаски не уступили в семи из девяти визитов. Очевидно, нас ждет равная борьба двух классных команд, и вряд ли они уйдут без обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Милан
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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