Прогноз на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 25 февраля 2024 года

25 февраля в 26-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Аталанта». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 22.35 мск.

Аналитики считают хозяев фаворитами. На успех россонери предложен коэффициент 2.39, что соответствует 40% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), а триумф «Аталанты» — за 2.90 (33%).

Миланцы не уступили бергамаскам в пяти из семи предыдущих встреч в серии А. На непоражение парней Джанпьеро Гасперини дали котировку 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.04. На обмен голами можно поставить за 1.61, обратный рынок оценен в 2.27.

По мнению экспертов, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.41.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Аталанта»

Как минимум три мяча было забито в шести из семи предыдущих встреч миланцев в чемпионате Италии. При родных фанатах россонери выиграли в шести случаях из семи (однажды разошлись миром).

У «Аталанты» серия из семи поединков без поражений — шесть побед и ничья. При этом парни Гасперини пропустили в пяти выездах подряд. На поле «Милана» бергамаски не уступили в семи из девяти визитов. Очевидно, нас ждет равная борьба двух классных команд, и вряд ли они уйдут без обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.