«Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 25 февраля 2024 года
25 февраля в 26-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Аталанта». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 22.35 мск.
Аналитики считают хозяев фаворитами. На успех россонери предложен коэффициент 2.39, что соответствует 40% вероятности. Ничья доступна за 3.54 (27%), а триумф «Аталанты» — за 2.90 (33%).
Миланцы не уступили бергамаскам в пяти из семи предыдущих встреч в серии А. На непоражение парней Джанпьеро Гасперини дали котировку 1.62.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.04. На обмен голами можно поставить за 1.61, обратный рынок оценен в 2.27.
По мнению экспертов, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 6.41.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Аталанта»
Как минимум три мяча было забито в шести из семи предыдущих встреч миланцев в чемпионате Италии. При родных фанатах россонери выиграли в шести случаях из семи (однажды разошлись миром).
У «Аталанты» серия из семи поединков без поражений — шесть побед и ничья. При этом парни Гасперини пропустили в пяти выездах подряд. На поле «Милана» бергамаски не уступили в семи из девяти визитов. Очевидно, нас ждет равная борьба двух классных команд, и вряд ли они уйдут без обмена голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5