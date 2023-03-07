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«Бенфика» — «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Бенфики» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».
Фото Global Look Press

7 марта «Бенфика» и «Брюгге» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась победой португальцев 2:0. Игра в Португалии пройдет на стадионе «Да Луш», турецкий арбитр Халил Мелер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Брюгге

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» в основное время можно с коэффициентом 1.42, это примерно 69% вероятности. Успех бельгийцев доступен за 7.75 (11%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 4.99 (20%).

Считаете, что команды не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 4999 рублей.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая выйдет в четвертьфинал. Поставить на успех «Бенфики» можно за 1.01, на проход «Брюгге» — за 15.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа хозяев 2:0 идет за 6.69;

• успех 1:0 — за 7.09;

• выигрыш «орлов» 2:1 — за 8.50.

Аналитики ожидают яркий матч. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.19.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года

«Орлы» подходят к матчу в отличной форме: выиграли в восьми из последних девяти матчей во всех турнирах. А в первой игре португальцы без проблем обыграли «Брюгге» 2:0, бельгийцы за весь матч лишь однажды пробили в створ.

Черно-синие выступают далеко не так стабильно: победили всего два раза за последние 14 матчей во всех турнирах. Вдобавок в Лиссабоне не сыграет лидер «Брюгге» Андреас Сков Ольсон — он травмировался еще перед первой встречей с «Бенфикой».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.14.

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«Челси» — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
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12.03 19:30
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 14
П
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Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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