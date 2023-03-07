7 марта «Бенфика» и «Брюгге» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась победой португальцев 2:0. Игра в Португалии пройдет на стадионе «Да Луш», турецкий арбитр Халил Мелер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» в основное время можно с коэффициентом 1.42, это примерно 69% вероятности. Успех бельгийцев доступен за 7.75 (11%) — это самый маловероятный результат встречи. Ничья идет за 4.99 (20%).

Считаете, что команды не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 4999 рублей.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая выйдет в четвертьфинал. Поставить на успех «Бенфики» можно за 1.01, на проход «Брюгге» — за 15.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа хозяев 2:0 идет за 6.69;

• успех 1:0 — за 7.09;

• выигрыш «орлов» 2:1 — за 8.50.

Аналитики ожидают яркий матч. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.19.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года

«Орлы» подходят к матчу в отличной форме: выиграли в восьми из последних девяти матчей во всех турнирах. А в первой игре португальцы без проблем обыграли «Брюгге» 2:0, бельгийцы за весь матч лишь однажды пробили в створ.

Черно-синие выступают далеко не так стабильно: победили всего два раза за последние 14 матчей во всех турнирах. Вдобавок в Лиссабоне не сыграет лидер «Брюгге» Андреас Сков Ольсон — он травмировался еще перед первой встречей с «Бенфикой».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.14.