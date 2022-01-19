«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 января

19 января в перенесенном матче 17-го тура АПЛ «Лестер» примет «Тоттенхэм». Встреча между ними состоится на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», начало — в 22.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Команда Антонио Конте — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Лестера» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» можно выиграть 2380 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 2.25 , а Ф2(0) — за 1.69 ;

Ф1(+1) идет за 1.30 , а Ф2(-1) — за 3.50 ;

Ф1(-1) идет за 5.00, а Ф2(+1) — за 1.17.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.08.

Ждете, что «Лестер» сумеет забить минимум дважды? ИТБ1(1.5) доступен за 2.46.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.06.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.70, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.70.