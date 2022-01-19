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Сегодня, 11:15

«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 января

Егор Сергеев
Футболисты «Лестера».
Фото Getty Images

19 января в перенесенном матче 17-го тура АПЛ «Лестер» примет «Тоттенхэм». Встреча между ними состоится на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», начало — в 22.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Команда Антонио Конте — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Лестера» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» можно выиграть 2380 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.25, а Ф2(0) — за 1.69;

  • Ф1(+1) идет за 1.30, а Ф2(-1) — за 3.50;

  • Ф1(-1) идет за 5.00, а Ф2(+1) — за 1.17.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.80, а ТМ 2.5 — за 2.08.

Ждете, что «Лестер» сумеет забить минимум дважды? ИТБ1(1.5) доступен за 2.46.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.06.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.70, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.70.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
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Зенит

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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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