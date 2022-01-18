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Сегодня, 17:15

«Брайтон» — «Челси»: где смотреть матч АПЛ 18 января

Виталий Пудздрав
Томас Тухель.
Фото Getty Images

18 января в 24-м туре АПЛ «Брайтон» сыграет на своем поле с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды Тухеля можно поставить с коэффициентом 1.77 — это примерно 56% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (25%), а победа «Брайтона» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.27.

 
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При ставке в 1000 рублей на победу «Челси» потенциальная выплата составит 1700 рублей.

Ставку «Брайтон» не проиграет» можно взять за 2.12.

Пенальти в этой игре идет за 2.80. Удаление — 6.00. Удаление и пенальти есть в линии за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.08. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять, но за 1.80.

  • ТМ 1.5 — 3.30;

  • Обе забьют: нет — 1.81;

  • Точный счет: 0:3 — 13.05.

 

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 янв, 23:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Челси

 

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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