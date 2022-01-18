«Брайтон» — «Челси»: где смотреть матч АПЛ 18 января

18 января в 24-м туре АПЛ «Брайтон» сыграет на своем поле с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Прямая трансляция доступна в сервисе Okko.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды Тухеля можно поставить с коэффициентом 1.77 — это примерно 56% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (25%), а победа «Брайтона» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на победу «Челси» потенциальная выплата составит 1700 рублей.

Ставку «Брайтон» не проиграет» можно взять за 2.12.

Пенальти в этой игре идет за 2.80. Удаление — 6.00. Удаление и пенальти есть в линии за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.08. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять, но за 1.80.