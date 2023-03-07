«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 марта 2023 года
7 марта в Минске состоится четвертый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором местное «Динамо» сыграет со СКА. Встреча пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу сильнейшей команды регулярного сезона КХЛ.
В этом матче шансы СКА на победу также значительно выше, чем у соперника, считает букмекерская компания OLIMPBET. На успех гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (20%), триумф хозяев — за те же 4.50 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае его сенсационной виктории принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.
В четырех из пяти предыдущих матчей СКА победил минчан с разницей минимум в две шайбы. Ф2(-1.5) оценена в 2.11, Ф2(+1.5) — в 1.70.
Также в четырех играх из пяти команды совместно отличались не менее семи раз. ТБ 5.5 идет за 2.17, ТБ 6.5 — за 3.26.
В последней встрече динамовцы не сподобились даже на одну шайбу. На то, что обе команды не забьют по два гола, котировка — 1.81.
Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.39, триумф «Динамо» — за 2.98.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА
В этом случае ничего мудрить не нужно — коэффициент на победу СКА в основное время слишком вкусный, чтобы не проглотить его целиком. Да, в первом матче армейцы неожиданно проиграли, но тогда они просто недооценили соперника. А реальную силу они показали во второй и особенно в третьей игре, когда не оставили минчанам шансов — 5:2 и 4:0. Это были девятая и десятая победы в играх с «Динамо» из 12 последних встреч.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3