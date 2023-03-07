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«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 7 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Динамо» Минск — СКА.
Фото Global Look Press

7 марта в Минске состоится четвертый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором местное «Динамо» сыграет со СКА. Встреча пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу сильнейшей команды регулярного сезона КХЛ.

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В этом матче шансы СКА на победу также значительно выше, чем у соперника, считает букмекерская компания OLIMPBET. На успех гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (20%), триумф хозяев — за те же 4.50 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае его сенсационной виктории принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

В четырех из пяти предыдущих матчей СКА победил минчан с разницей минимум в две шайбы. Ф2(-1.5) оценена в 2.11, Ф2(+1.5) — в 1.70.

Также в четырех играх из пяти команды совместно отличались не менее семи раз. ТБ 5.5 идет за 2.17, ТБ 6.5 — за 3.26.

В последней встрече динамовцы не сподобились даже на одну шайбу. На то, что обе команды не забьют по два гола, котировка — 1.81.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.39, триумф «Динамо» — за 2.98.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА

В этом случае ничего мудрить не нужно — коэффициент на победу СКА в основное время слишком вкусный, чтобы не проглотить его целиком. Да, в первом матче армейцы неожиданно проиграли, но тогда они просто недооценили соперника. А реальную силу они показали во второй и особенно в третьей игре, когда не оставили минчанам шансов — 5:2 и 4:0. Это были девятая и десятая победы в играх с «Динамо» из 12 последних встреч.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.

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Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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«Динамо» Минск — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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