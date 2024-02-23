23 февраля «Байер» и «Майнц» сойдутся в 23-м туре чемпионата Германии. Игра пройдет на «Бай-Арена» в Леверкузене. Арбитр Тимо Герах даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев: поставить на «Байер» можно с коэффициентом 1.23, это около 80% вероятности. Выигрыш «карнавальников» предложен за 13.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 6.60 (14%).

Прошлая встреча команд в Леверкузене закончилась в пользу андердога (3:2). Непоражение «Майнца» и в предстоящей игре оценено маловероятными 4.38.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата матча отражают подавляющее превосходство подопечных Хаби Алонсо:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.38.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.22, обратный вариант дан за 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Майнц»

Хозяева летят к чемпионству: отрыв от преследующей «Баварии» составляет уже восемь баллов, за 22 тура они потеряли очки лишь из-за четырех ничьих и еще ни разу не проиграли в 32 матчах во всех турнирах. Вряд ли скромный «Майнц» станет проблемой: команда идет в бундеслиге предпоследней и испытывает проблемы с составом — в предстоящей игре из-за травм будет отсутствовать сразу девять игроков. Вероятно, «Байер» сможет одержать очередную яркую победу, тем более что в чемпионате они заколачивают в среднем 2,59 гола за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.