Овечкин и ФОНБЕТ начинают «Великую погоню»

11 августа во дворе бара «Стрелка» при поддержке бренда ФОНБЕТ состоялась презентация проекта «Великая погоня», посвященного Александру Овечкину.

Со стартом нового сезона НХЛ Ови продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки, от которого сейчас его отделяют всего 72 шайбы.

На мероприятии, ведущими которого были Эмма Гаджиева и Карен Адамян, Александр пообщался с журналистами, инфлюенсерами и поклонниками и устроил закрытую премьеру видеоролика, снятого специально к началу хоккейного сезона НХЛ. Для широкой аудитории видео будет доступно на сайте проекта в октябре.

Александр Овечкин: «Мне уже не терпится поскорее присоединиться к команде и начать сезон. Я благодарен за мощный заряд поддержки от друзей и поклонников на мероприятии. Улетаю с отличным настроением и вдохновением начать «Великую погоню»».

Сергей Анохин, генеральный директор ФОНБЕТ: «Наше сотрудничество с Александром длится уже несколько лет, и, безусловно, мы рады поддержать его в этом историческом событии. Александр — выдающийся спортсмен с несгибаемым русским характером, главная звезда российского хоккея, а «Великая погоня» — знаковое событие для российского спорта в настоящее время. Мы уверены в его силах и желаем пройти этот славный путь без травм и с новыми трофеями, как командными, так и личными».