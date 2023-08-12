«Атлетик» — «Реал»: вопли Винисиуса не останутся без внимания арбитра
12 августа мадридский «Реал» начнет путешествие за трофеем ла лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Встреча команд состоится на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт» и в сервисе «Кинопоиск». Обслужит команды арбитр Хесус Хиль Мансано.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в «Реал», но выставили на его победу довольно высокий коэффициент 2.28. Вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Атлетика» — за 3.20 (31%).
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Вариант «ничья или победа хозяев» оценена в 1.67. Баски не дали себя в обиду в двух матчах с «Реалом» из трех последних.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.04. А обмен голами предложен за 1.70.
Мадридцы наверняка будут давить на соперника, а тот будет огрызаться. На то, что при таком ходе матча гости нанесут больше ударов в створ, котировка — 1.76.
Еще одно неплохое условие — выигрыш бланкос по угловым. Один только Винисиус способен сделать разницу, поэтому хватайте П2 за 2.20.
1:1 за 6.48 — наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»
«Атлетик» дома цепляется за очки руками, ногами и всеми остальными частями тела. Баски слишком уважают своих болельщиков, чтобы не выкладываться на поле по-полной. Но зачастую чрезмерное усердие ведет к лишним желтым карточкам. С тем же «Реалом» львы в пяти из шести последних встреч на домашнем поле получали больше «горчичников», чем соперник.
Объективно, в составе мадридцев значительно больше техничных игроков, которые вынуждают фолить на себе. И хозяева не будут стесняться применять к ним силу, чтобы отобрать хоть какие-то очки.
Рекомендуемая ставка: «Атлетик» получит больше желтых карточек за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0