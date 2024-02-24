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24 февраля, 14:15

«Барселона» — «Хетафе»: где смотреть матч ла лиги 24 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Хетафе» 24 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

24 февраля «Барселона» примет «Хетафе» в 26-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 18.15 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Муньис. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
24 февр, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:0
Хетафе

Аналитики отдали предпочтение «Барсе». Победу хозяев предложили за 1.44, это соответствует примерно 66% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.99 (20%), успех темно-синих — за 7.19 (14%).

«Обе забьют» оценили в 1.84, коэффициент на обратный вариант — 1.96. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Триумф каталонцев с форой (-1.5) можно сыграть за 2.12. Рынок Ф2 (+1.5) ждет вас за 1.71.

Самым вероятным автором взятия ворот специалисты считают Роберта Левандовски — на это событие они дали котировку 1.80.

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В предыдущей домашней игре блауграна получила три пробоины от занимающей предпоследнее место «Гранады» (3:3). Индивидуальный тотал «Хетафе» больше одного мяча представлен за 2.68.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 7.26.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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