24 февраля «Барселона» примет «Хетафе» в 26-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 18.15 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Муньис. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики отдали предпочтение «Барсе». Победу хозяев предложили за 1.44, это соответствует примерно 66% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.99 (20%), успех темно-синих — за 7.19 (14%).

«Обе забьют» оценили в 1.84, коэффициент на обратный вариант — 1.96. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Триумф каталонцев с форой (-1.5) можно сыграть за 2.12. Рынок Ф2 (+1.5) ждет вас за 1.71.

Самым вероятным автором взятия ворот специалисты считают Роберта Левандовски — на это событие они дали котировку 1.80.

В предыдущей домашней игре блауграна получила три пробоины от занимающей предпоследнее место «Гранады» (3:3). Индивидуальный тотал «Хетафе» больше одного мяча представлен за 2.68.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 7.26.