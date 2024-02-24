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24 февраля, 12:45

Калинская проводит лучший турнир в жизни. После побед над Гауфф и Свентек она не имеет права уступить Паолини

Прогноз на матч WTA Дубай Анна Калинская — Ясмин Паолини 24 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Анна Калинская.
Фото Getty Images

24 февраля в Дубае состоится финал турнира категории 1000 в женском одиночном разряде, в котором россиянка Анна Калинская сразится с итальянкой Ясмин Паолини. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 1:1.

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Аналитики букмекерских компаний сошлись во мнении, что Калинская — однозначный фаворит игры. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Выигрыш Паолини котируется за 3.10 (29%).

В этом году девушки играли друг с другом на Australian Open, и тогда Калинская без особых проблем справилась с соперницей — 6:4, 6:2. На то, что Анна снова выиграет с разницей более четырех геймов, коэффициент — 1.80. Ф2(+3.5) идет за 2.00.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.87.

Наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу Калинской за 2.00. При этом успех Паолини хотя бы в одной партии котируется за 1.80.

Если считаете, что девушки выиграют по одному сету, возьмите такой вариант за 2.50. А на итоговую победу одной из участниц после поражения в первой партии предложено поставить за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч Анна Калинская — Ясмин Паолини

Выход Паолини в финал «тысячника» — скорее стечение обстоятельств. Итальянка перед этим турниром проиграла три матча подряд (в том числе Калинской на АО), а в Дубае одержала четыре победы. В первых трех раундах она справилась с Хаддад-Майя, Фернандес и Саккари, а в полуфинал прошла на отказе Рыбакиной. В 1/2 она переиграла Кырстю и прошла в крупнейший финал.

Путь Калинской был намного более тернистым. Во-первых, в отличие от итальянки, Анна пробилась на турнир через квалификацию. Во-вторых, помимо Сандерс и Бучи в первых раундах, она сенсационно одолела Остапенко, Гауфф и Свентек. После такого прорыва не выиграть титул у 26-й ракетки мира было бы преступлением.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской и ТМ 23.5 гейма за 2.00.

Теннис
Прогнозы на спорт
Анна Калинская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
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