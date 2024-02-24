Калинская проводит лучший турнир в жизни. После побед над Гауфф и Свентек она не имеет права уступить Паолини

24 февраля в Дубае состоится финал турнира категории 1000 в женском одиночном разряде, в котором россиянка Анна Калинская сразится с итальянкой Ясмин Паолини. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 1:1.

Аналитики букмекерских компаний сошлись во мнении, что Калинская — однозначный фаворит игры. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Выигрыш Паолини котируется за 3.10 (29%).

В этом году девушки играли друг с другом на Australian Open, и тогда Калинская без особых проблем справилась с соперницей — 6:4, 6:2. На то, что Анна снова выиграет с разницей более четырех геймов, коэффициент — 1.80. Ф2(+3.5) идет за 2.00.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.87.

Наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу Калинской за 2.00. При этом успех Паолини хотя бы в одной партии котируется за 1.80.

Если считаете, что девушки выиграют по одному сету, возьмите такой вариант за 2.50. А на итоговую победу одной из участниц после поражения в первой партии предложено поставить за 3.80.

Прогноз и ставка на матч Анна Калинская — Ясмин Паолини

Выход Паолини в финал «тысячника» — скорее стечение обстоятельств. Итальянка перед этим турниром проиграла три матча подряд (в том числе Калинской на АО), а в Дубае одержала четыре победы. В первых трех раундах она справилась с Хаддад-Майя, Фернандес и Саккари, а в полуфинал прошла на отказе Рыбакиной. В 1/2 она переиграла Кырстю и прошла в крупнейший финал.

Путь Калинской был намного более тернистым. Во-первых, в отличие от итальянки, Анна пробилась на турнир через квалификацию. Во-вторых, помимо Сандерс и Бучи в первых раундах, она сенсационно одолела Остапенко, Гауфф и Свентек. После такого прорыва не выиграть титул у 26-й ракетки мира было бы преступлением.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской и ТМ 23.5 гейма за 2.00.