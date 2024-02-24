Калинская проводит лучший турнир в жизни. После побед над Гауфф и Свентек она не имеет права уступить Паолини
24 февраля в Дубае состоится финал турнира категории 1000 в женском одиночном разряде, в котором россиянка Анна Калинская сразится с итальянкой Ясмин Паолини. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 1:1.
Аналитики букмекерских компаний сошлись во мнении, что Калинская — однозначный фаворит игры. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Выигрыш Паолини котируется за 3.10 (29%).
В этом году девушки играли друг с другом на Australian Open, и тогда Калинская без особых проблем справилась с соперницей — 6:4, 6:2. На то, что Анна снова выиграет с разницей более четырех геймов, коэффициент — 1.80. Ф2(+3.5) идет за 2.00.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 21.5 — за 1.87.
Наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу Калинской за 2.00. При этом успех Паолини хотя бы в одной партии котируется за 1.80.
Если считаете, что девушки выиграют по одному сету, возьмите такой вариант за 2.50. А на итоговую победу одной из участниц после поражения в первой партии предложено поставить за 3.80.
Прогноз и ставка на матч Анна Калинская — Ясмин Паолини
Выход Паолини в финал «тысячника» — скорее стечение обстоятельств. Итальянка перед этим турниром проиграла три матча подряд (в том числе Калинской на АО), а в Дубае одержала четыре победы. В первых трех раундах она справилась с Хаддад-Майя, Фернандес и Саккари, а в полуфинал прошла на отказе Рыбакиной. В 1/2 она переиграла Кырстю и прошла в крупнейший финал.
Путь Калинской был намного более тернистым. Во-первых, в отличие от итальянки, Анна пробилась на турнир через квалификацию. Во-вторых, помимо Сандерс и Бучи в первых раундах, она сенсационно одолела Остапенко, Гауфф и Свентек. После такого прорыва не выиграть титул у 26-й ракетки мира было бы преступлением.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской и ТМ 23.5 гейма за 2.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5