28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» схлестнется с «Порту». Соперники выйдут на поле стадиона «Олимпико» в 22.50 по московскому времени, а сама игра начнется в 23.00 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 2» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 22.45 мск. Даниэле Орсато из Италии назначен главным арбитром встречи.

«Барселона» — лидер котировок в букмекерской компании Olimpbet. Победу каталонцев можно взять за 1.45, что примерно 69% вероятности результата. Успех «Порту» предложен за 6.68 (10%), ничья — за 4.71 (21%).

Если португальцы впервые за пять последних очных матчей не уступят сине-гранатовым, сыграет коэффициент 2.81.

А еще вы можете подстраховать «драконов» с форой (+1.5) гола за 1.64. Если же верите, что хозяева победят крупно, возьмите Ф1(-1.5) за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.22.

Условие «обе забьют» можно взять за 1.85, при этом хотя бы один гол в исполнении гостей котируется достаточно высокими 1.62.

Три наиболее вероятных точных счета отражают превосходство хозяев:

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