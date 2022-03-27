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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 27 марта 2022 года

Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 27 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

27 марта в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» сыграют дома с «Тампой». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «USB-Арена» и начнется в 21.00.

Алексей Миранчук. Миранчук сразится за Лигу Европы с Хави, экс-тренером «Спартака» и Ярмоленко

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно за 2.28 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Айлендерс» оценивается котировкой 2.70 (36%), а ничья идет за 3.70 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3 700.

· Ф1(-1) доступна за 3.20;

· Ф2(+1) — за 1.35.

Сделать ставку на первый гол «Тампы» можно за 1.79. Аналогичная ставка на «Айлендерс» есть в линии за 1.95.

Шансы «Тампы» забить три шайбы или более оцениваются в 2.80. Та же ставка на «Айлендерс» имеется в линии за 3.30.

· Ф2 (-3.5) — 7.30;

· ТБ 8.5 — 6.80;

· обе забьют: нет — 6.80.

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ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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