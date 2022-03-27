27 марта в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» сыграют дома с «Тампой». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «USB-Арена» и начнется в 21.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно за 2.28 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Айлендерс» оценивается котировкой 2.70 (36%), а ничья идет за 3.70 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3 700.

· Ф1(-1) доступна за 3.20;

· Ф2(+1) — за 1.35.

Сделать ставку на первый гол «Тампы» можно за 1.79. Аналогичная ставка на «Айлендерс» есть в линии за 1.95.

Шансы «Тампы» забить три шайбы или более оцениваются в 2.80. Та же ставка на «Айлендерс» имеется в линии за 3.30.

· Ф2 (-3.5) — 7.30;

· ТБ 8.5 — 6.80;

· обе забьют: нет — 6.80.